Conte ammette: “Il Napoli subisce troppi gol”, ma difende le sue scelte dopo il ko con il Milan

Il Napoli di Antonio Conte esce sconfitto a San Siro contro il Milan per 2-1, nonostante la superiorità numerica per gran parte della ripresa. Il tecnico ha riconosciuto le difficoltà difensive della squadra nelle ultime uscite, ma ha anche difeso le sue decisioni riguardo formazione iniziale e sostituzioni.

Una difesa tutta nuova e un avvio shock

I partenopei si sono presentati con una retroguardia completamente inedita, a causa degli infortuni di Spinazzola, Olivera, Rrahmani e Buongiorno. Così Conte ha lanciato dal primo minuto i nuovi arrivati Luca Marianucci e Miguel Gutierrez, entrambi all’esordio assoluto.

L’impatto non è stato dei migliori: al 3’ Marianucci è stato travolto da Pulisic, che ha servito a Saelemaekers l’assist per il vantaggio rossonero. Poco dopo è stato lo stesso Pulisic a firmare il raddoppio.

La gara si è riaperta al 60’, quando Estupiñán è stato espulso per fallo su Di Lorenzo e Kevin De Bruyne ha trasformato il rigore del 2-1. Nel finale Neres ha colpito un legno in pieno recupero, ma il Milan in dieci è riuscito a resistere.

Conte: “Troppi gol subiti, ma prestazione positiva”

Intervistato da DAZN Italia, Conte ha commentato così:

“Peccato subire gol così presto, la squadra avrebbe potuto fare meglio in entrambe le situazioni. Giocare a San Siro partendo da 0-1 dopo quattro minuti non è semplice. Nonostante ciò, abbiamo fatto la nostra partita, pressando alto e creando occasioni. Ma è evidente che stiamo subendo troppi gol: due con il Pisa, due oggi, si sommano e non va bene. La difesa è sempre stata la nostra forza, dobbiamo ritrovarla.”

Nonostante la sconfitta, Conte sottolinea anche gli aspetti incoraggianti:

“Venire qui con questa autorità, contro un Milan solido, deve darci comunque sensazioni positive. È la prima sconfitta dopo cinque giornate, maturata contro una grande squadra. Certo, potevamo gestire meglio le situazioni, ma restano spunti di crescita.”

Dubbi sulla formazione e risposte del tecnico

La scelta di schierare Marianucci e Gutierrez, mai impiegati prima, ha sollevato perplessità. Conte ha spiegato così la decisione:

“Marianucci è stato acquistato dal Napoli, fa parte della rosa e si allena bene. Ha potenziale e meritava questa occasione. Mercoledì avremo problemi di uomini in Champions: Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera sono ko, speriamo non succeda nulla a Juan Jesus e Beukema. In difesa siamo cortissimi, quindi dobbiamo gestire con intelligenza.”

Su Gutierrez:

“Non giocava da mesi, ma Mazzocchi non era al meglio e ho dovuto forzare la mano. Sono ragazzi che non sono qui per sostituire i titolari, hanno bisogno di tempo e partite vere per crescere.”

Il caso De Bruyne e la risposta di Conte

Al 73’ Conte ha operato un triplo cambio, sostituendo anche De Bruyne, visibilmente irritato al momento dell’uscita dal campo.

“Ho cercato di mettere forze fresche perché il Milan si stava chiudendo. Credo fossero i cambi giusti in quel momento” ha spiegato il tecnico.

Quando gli è stato chiesto delle lamentele del belga, Conte ha risposto secco:

“Spero fosse arrabbiato per il risultato, perché se fosse stato irritato per altro, allora avrebbe sbagliato persona con cui prendersela.”

Situazione in classifica

Con questo ko, il Napoli perde l’imbattibilità e viene raggiunto a 12 punti da Milan e Roma. Per Conte si tratta della prima sconfitta stagionale, arrivata contro una rivale diretta e in una delle trasferte più difficili

I migliori bookmaker