Consigli Asta Fantacalcio Serie A 2021-2022: quali giocatori prendere

All’inizio del campionato di Serie A 2021-2022 manca ormai pochissimo così come all’immancabile Fantacalcio che ogni anno coinvolge appassionatamente milioni di tifosi. “Quali giocatori conviene prendere all’asta?” rimane ovviamente il quesito di fondo che ogni anno accompagna i fantallenatori dinanzi all’immane difficoltà nel costruire la propria squadra dei sogni per il cui assemblaggio, in queste righe, proveremo a dare qualche consiglio sui giocatori (portieri, difensori, centrocampisti ed attaccanti) che conviene acquistare per conquistare la vittoria. Senza dilungarci ulteriormente andiamo a quindi a vedere il tutto nel dettaglio.

Come detto, non vogliamo perderci in inutili chiacchiere, quindi iniziamo a vedere dettagliatamente, ruolo per ruolo, quali sono i giocatori sui quali conviene fare affidamento in questo Fantacalcio 2021-2022. Partiremo ovviamente dai portieri, passando per i difensori e i centrocampisti, fino ad arrivare agli attaccanti. Siete pronti? Andiamo.

Fantacalcio 2021-2022: i portieri da prendere all’asta

Tra i portieri che conviene prendere all’asta mettiamo ovviamente quelli militanti nelle tre big, vale a dire Maignan del Milan, Handanovic dell’Inter e Szczesny della Juventus. Giocando per un campionato di vertice, diamo per scontato infatti che i gol incassati dai tre saranno sicuramente pochi rispetto a quelli delle altre squadre anche se prenderli sarà sicuramente difficile vista la loro affidabilità che fa gola a tutti.

Qualora non riusciste ad accaparrarvi uno tra Maignan, Handanovic e Szczesny, portieri su cui vale la pena puntare sono anche Musso, passato poche settimane fa dall’Udinese all’Atalanta, Rui Patricio, accasatosi alla Roma di José Mourinho, Meret, che dovrebbe essere il titolare nel nuovo Napoli di Luciano Spalletti e Pepe Reina, ormai inamovibile nella Lazio che si appresta ad esordire in campionato sotto la guida di Maurizio Sarri.

Altri portieri: Dragowski della Fiorentina, Silvestri dell’Udinese e Sirigu del Genoa.

Mike Maignan, passato dal Lille al Milan per prendere il posto di Gigio Donnarumma.

Fantacalcio 2021-2022: i difensori da prendere all’asta

Se parliamo di difensori non possiamo non consigliarvi Gosens dell’Atalanta e Theo Hernandez del Milan. Entrambi terzini, ma col vizio del gol, il tedesco e il francese sono sicuramente da puntare così come i vari De Vrij (Inter), Skriniar (Inter), Bonucci (Juventus), De Ligt (Juventus), Kjaer (Milan), Bastoni (Inter), Koulibaly (Napoli), Acerbi (Lazio) e Tomori (Milan).

Anche Demiral, passato dalla Juve all’Atalanta per prendere il posto di Romero, e Dumfries, preso dall’Inter per sostituire Hakimi, sono da prendere in considerazione. Altri difensori che quindi consigliamo sono: Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Karsdorp (Roma), Mancini (Roma), Lazzari (Lazio), Toloi (Atalanta), Pezzella (Fiorentina), Tomiyasu (Bologna), Faraoni (Hellas Verona), Criscito (Genoa) e Spinazzola (Roma). Quest’ultimo dovrebbe rientrare a gennaio.

Difensori scommesse: Darmian (Inter), Dimarco (Inter), Maehle (Atalanta), Viña (Roma), Calafiori (Roma), Augello (Sampdoria), Molina (Udinese), Ansaldi (Torino), Caldara (Venezia).

Merih Demiral passato dalla Juventus all’Atalanta per prendere il posto di Romero.

Fantacalcio 2021-2022: i centrocampisti da prendere all’asta

La telenovela Locatelli-Juventus si è conclusa poche ore fa con il centrocampista, ormai ex Sassuolo, che è già arrivato a Torino per accasarsi al suo nuovo club. Ovviamente, neanche a dirlo, il classe ’98 è un profilo da prendere a tutti i costi così come il suo compagno di squadra e Nazionale, Federico Chiesa che, pur agendo prevalentemente come attaccante, è stato lasciato nella lista dei centrocampisti.

Calhanoglu (Inter), Malinovskyi (Atalanta) e Kessie (Milan) sono chiaramente i top del ruolo e anche Mkhitaryan (Roma), Zielinski (Napoli), Milinkovic-Savic (Lazio), Luis Alberto (Lazio) e Veretout (Roma) sono da acquistare obbligatoriamente. Occhio, inoltre, al rientro di Zaniolo (Roma) che potrebbe essere determinante in termini di gol ed assist.

Più defilati, ma comunque meritevoli di presa in considerazione: Barella (Inter), Brozovic (Inter), Perisic (Inter), Pessina (Atalanta), Pellegrini (Roma), McKennie (Juventus), Rabiot (Juventus), Kulusevski (Juventus), Brahim Diaz (Milan), Fabian Ruiz (Napoli), Candreva (Sampdoria), Damsgaard (Sampdoria), Felipe Anderson (Lazio), Pereyra (Udinese), Soriano (Bologna), Barak (Hellas Verona), Maggiore (Spezia), Strootman (Genoa), Djuricic (Sassuolo), Zaccagni (Hellas Verona).

Centrocampisti scommesse: Orsolini (Bologna), Bonaventura (Fiorentina), Bajrami (Empoli), Agudelo (Genoa), Hernani (Genoa), Kovalenko (Spezia), Aramu (Venezia), Bentancur (Juventus), Nandez (Cagliari), Mandragora (Torino), Lazovic (Hellas Verona).

Hakan Calhanoglu passato a parametro zero dal Milan all’Inter.

Fantacalcio 2021-2022: gli attaccanti da prendere all’asta

Gli attaccanti sono chiaramente quelli che, più di chiunque altro, vi faranno vincere il Fantacalcio. In Serie A ce ne sono di talentuosi e, in termini fantacalcistici, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ronaldo (Juventus), Immobile (Lazio), Muriel (Atalanta), Osimhen (Napoli), Zapata (Atalanta), Insigne (Napoli), Lautaro Martinez (Inter) e Vlahovic (Fiorentina) sono ovviamente il top del top, ma accaparrarseli sarà complicato.

Anche Ibrahimovic (Milan) fa gola a tanti, ma vista l’età e i numerosi infortuni che lo hanno tormentato lo scorso anno, vi consigliamo di non buttarvici a capofitto. Piuttosto vi suggeriamo di puntare qualcosina su Giroud (Milan) che, arrivato dal Chelsea e sempre titolare nelle amichevoli precampionato del Diavolo, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa del campionato che inizierà sabato.

Altri giocatori da tenere sotto la lente d’ingrandimento sono quindi: Dybala (Juventus), Rebic (Milan), Morata (Juventus), Dzeko (Inter), Borja Mayoral (Roma), Abraham (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Caputo (Sassuolo), Berardi (Sassuolo), Belotti (Torino), Barrow (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Mertens (Napoli), Nzola (Spezia).

Attaccanti scommesse: Arnautovic (Bologna), Pavoletti (Cagliari), Mancuso (Empoli), Nico Gonzalez (Fiorentina), Destro (Genoa), Ilicic (Atalanta), Correa (Lazio), Bonazzoli (Salernitana), Boga (Sassuolo), Verde (Spezia), Gyasi (Spezia), Deulofeu (Udinese), Forte (Venezia), Kalinic (Hellas Verona), Shomurodov (Roma), Raspadori (Sassuolo), Kaio Jorge (Juventus), Cutrone (Empoli).

Tammy Abraham, arrivato alla Roma dal Chelsea pochi giorni fa.

Migliori Bookmakers AAMS