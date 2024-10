Conference League, risultati e classifica 2° giornata 24/10/2024

I Risultati e i Marcatori della 2° giornata di Conference League 24 Ottobre 2024 con Classifica aggiornata

Tantissimi gol nella seconda giornata della fase a girone unico di Conference League.

Benissimo la Fiorentina, che vince a San Gallo, ma non è l’unica goleada del pomeriggio, come dimostrano quelle di Celje, Shamrock Rovers e Chelsea contro Basaksehir, Larne e Panathinaikos, benissimo anche il Vikingur contro il Cercle, Jagiellonia contro Petrocub e l’Hearts of Midthloian contro l’Omonia Nicosia, vincono di misura Borac Banja Luka, Vitoria Guimaraes, Gent e Rapid Vienna contro APOEL Nicosia, Djurgarden, Molde e Noah Yerevan.

Nelle gare della serata, invece, colpaccio del Legia Varsavia sul campo del TSC, vincono Olimpia, TNS, HJK, Heidenheim e Lugano contro Mlada, LASK Linz, Paphos e Astana, mentre pareggiano Betis Siviglia e Copenaghen.

Risultati e Marcatori della 2° giornata Conference League 2024-2025:

APOEL – Borac Banja Luka 0-1: 63′ Savic

Celje – Basaksehir 5-1: 5′ Svetlin, 30′ Brnic, 35′ Seslar, 51′ e 77′ Kucys, 75′ Pelkas (B)

Djurgarden – Guimaraes 1-2: 58′ Manu, 62′ Stensson (D), 79′ Santos

Gent – Molde 2-1: 24′ Fadiga, 78′ Daehli (M), 96′ Brown

Hearts – Omonia 2-0: 16′ Forrest, 23′ Spittal

Jagiellonia – Petrocub 2-0: 69′ e 72′ Pululu

Larne – Shamrock Rovers 1-4: 3′ Burns, 24′ Kenny, 33′ e 54′ Burke, 48′ Gallagher (L)

Panathinaikos – Chelsea 1-4: 22′ e 55′ Joao Felix, 49′ Mudryk, 59′ rig. Nkunku, 69′ Pellistri (P)

Rapid – Noah Yerevan 1-0: 31′ Beljo

San Gallo – Fiorentina 2-4: 23′ Mambimbi (SG), 50′ Martinez Quarta, 54′ e 70′ Ikone, 62′ Gortler (SG), 94′ Gosens

Vikingur Reykjavik – Cercle Brugge 3-1: 16′ Olaigbe (C), 17′ Sigurpalsson, 76′ Djuric, 83′ Vatnhamar

Betis – Copenhagen 1-1: 8′ Ezzalzouli, 76′ rig. Diks (C)

HJK – Dinamo Minsk 1-0: 46′ Moller

Mlada Boleslav – Lugano 0-1: 39′ Steffen

O. Lubiana – LASK 2-0: 14′ Blanco, 80′ Schwaizer

Paphos – Heidenheim 0-1: 25′ Mainka

TNS – Astana 2-0: 40′ Holden, 78′ rig. McManus

TSC – Legia 0-3: 11′ Kapustka, 47′ Luquinhas, 62′ Chodyna

Classifica Conference League 2024-2025 dopo 2° giornata:

Chelsea 6 (differenza reti +5)

Fiorentina 6 (+4)

Legia Varsavia 6 (+4)

Lugano 6 (+4)

Vitoria Guimaraes 6 (+3)

Jagiellonia 6 (+3)

Hearts 6 (+3)

Rapid 6 (+2)

Heidenheim 6 (+2)

Shamrock Rovers 4 (+3)

Borac Banja Luka 4 (+1)

Paphos 3 (+2)

Cercle Brugge 3 (+2)

NK Celje 3 (+2)

Molde 3 (+2)

Omonia 3 (+2)

Olimpija Lubiana 3 (+1)

Noah Yerevan 3 (+1)

The New Saints 3 (0)

Astana 3 (-1)

Gent 3 (-1)

Vikingur Reykjavik 3 (-2)

Helsinki 3 (-2)

Djurgarden 1 (-1)

Copenaghen 1 (-1)

Apoel Nicosia 1 (-1)

Betis Siviglia 1 (-1)

LASK 1 (-2)

Panathinaikos 1 (-3)

Dinamo Misk 0 (-2)

Mlada Boleslav 0 (-3)

TSC Backa Topola 0 (-4)

Basaksehir 0 (-5)

Petrocub Hincesti (-5)

San Gallo 0 (-6)

Larne 0 (-6)

