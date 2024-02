Conference League: lista UEFA della Fiorentina

Ufficiale la lista UEFA della Fiorentina impegnata in Conference League.

La Fiorentina in vista dell’impegno in Conference League ha ufficializzato la lista UEFA. La società viola allenata da Vincenzo Italiano ha escluso i partenti Mina e Brekalo, sostituiti dai nuovi acquisti Faraoni e Belotti.

La Fiorentina è già qualificata agli ottavi, in virtù della vittoria nella fase a gironi della Conference League. I toscani troveranno una formazione proveniente dagli spareggi fra le seconde classificate dei gironi e le retrocesse dall’Europa League. Ma per conoscere l’avversario, i viola dovranno aspettare il nuovo sorteggio del 23 febbraio che si svolgerà come di consueto a Nyon.

Fiorentina, per alzare la coppa ci vuole il miglior gallo Belotti

La Fiorentina alla seconda partecipazione consecutiva in Conference League spera di ripetere il cammino straordinario della passata edizione, possibilmente con un altro epilogo. La sconfitta contro il West Ham ancora è una ferita aperta. Per alzare il livello il presidente Commisso ha regalato un gallo Belotti a mister Italiano.

Se il gallo Belotti dovesse di nuovo alzare la cresta, le possibilità di alzare la coppa di Conference League aumenterebbero. Ecco la lista completa stilata da mister Italiano, dove si nota l’esclusione di Castrovilli.

LISTA UEFA – A

BARAK

BELOTTI

BELTRAN

CHRISTENSEN

CORDEIRO DOS SANTOS DODO

DUNCAN

FARAONI

GONZALEZ

INFANTINO

IKONE’

LOPEZ MAXIME

MARTINEZ QUARTA

MILENKOVIC

N’ZOLA

KOUAME

PARISI

RAMOS DE OLIVEIRA ARTHUR

FORMATI IN ITALIA

BONAVENTURA

BIRAGHI

TERRACCIANO

MANDRAGORA

FORMATI NEL CLUB

SOTTIL

RANIERI

LISTA UEFA – B

COMUZZO

KAYODE

MARTINELLI

VANNUCCHI