Conference League: la lista UEFA della Roma per la fase finale

Nessuna sorpresa nella lista dei giallorossi che inseriscono Oliveira e Maitland-Niles, più Afena-Gyan.

In attesa di conoscere quale sarà la prossima avversaria della Roma nel cammino in UEFA Conference League (che verrà svelato durante il sorteggio del 25 febbraio), i giallorossi hanno ufficialmente comunicato la nuova lista dei calciatori che affronteranno la fase finale della competizione.

Nessuna grande novità o sorpresa nella lista rilasciata dai capitolini che inseriscono tre nuovi volti rispetto al precedente elenco.

Non ci sono state scelte difficili o “sofferte” per Josè Mourinho che ha sfruttato gli addii di questo mercato invernale per inserire i nuovi innesti nella lista, ma non solo.

Ci sarà, infatti, anche Felix Afena-Gyan che ha ottenuto la particolare “gratificazione” di poter partecipare a tutti gli effetti alla sua primissima competizione europea.

Non c’è bisogno di tante presentazioni, invece, per Sergio Oliveira e Maitland-Niles che sono stati regolarmente inseriti nella lista UEFA dei giallorossi per dare qualità alla squadra capitolina.

Sarà la prima apparizione assoluta in Conference League sia per Sergio Oliveira, già protagonista in Champions League (chiedere alla Juventus), che per Maitland-Niles.

L’obiettivo rimane quello prefissato già a settembre da Mourinho: la Roma non vuole solo partecipare, ma vuole vincere questa competizione che potrebbe significare per il palmares giallorosso il primo sigillo europeo della storia.

Nonostante i dubbi sulla propria condizione fisica, c’è spazio anche per Leonardo Spinazzola che, quando tornerà in forma, sarà un enorme valore aggiunto alla rosa.

La Lista UEFA della Roma

LISTA A

1 Rui Patricio

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

4 Bryan Cristante

5 Matias Vina

6 Chris Smalling

7 Lorenzo Pellegrini

9 Tammy Abraham

11 Carles Perez

14 Eldor Shomurodov

15 Ainsley Maitland-Niles

17 Jordan Veretout

22 Nicolò Zaniolo

23 Gianluca Mancini

24 Marash Kumbulla

27 Sergio Oliveira

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

64 Felix Afena-Gyan

77 Henrikh Mkhitaryan

87 Daniel Fuzato

92 Stephan El Shaarawy



LISTA B



52 Edoardo Bove

55 Ebrima Darboe

59 Nicola Zalewski

63 Pietro Boer

