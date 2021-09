Conference League, calendario date, orari, canali TV e streaming Gruppo C: Zorya, CSKA Sofia e Bodo/Glimt avversari Roma

La Roma in Conference League nel gruppo C con Zorya, Cska Sofia e Bodø/Glimt. Il calendario e dove seguire in diretta tv e streaming tutti i match.

Inizia l’avventura europea anche per la Roma. La squadra di José Mourinho sarà la prima italiana ad inaugurare la neonata UEFA Conference League. Dopo aver battuto il Trabzonspor nei preliminari, i giallorossi hanno avuto l’accesso diretto ai gironi e sono capitati nel girone C. La Roma è sicuramente, insieme al Tottenham, tra le favorite per la vittoria della competizione.

Le squadre sorteggiate sono tutte abbordabili e sono Zorya, Bodø/Glimt e CSKA Sofia. La Roma non ha mai affrontato le prime due squadre nella storia. Con i bulgari, invece, c’è già stato un precedente nella scorsa edizione dell’Europa League. A Roma è terminata 0-0 mentre in Bulgaria è finita 3-1 per i padroni di casa. Proprio contro la squadra di Sofia i giallorossi inizieranno la propria avventura il 16 settembre.

Girone C Conference League, il calendario

Prima giornata (16 settembre 2021)

Ore 21.00 Roma – Cska Sofia

Seconda giornata (30 settembre 2021)

Ore 18:45 Zorya Luhans’k – Roma

Terza giornata (21 ottobre 2021)

Ore 18.45 Bodø/Glimt – Roma

Quarta giornata (4 novembre 2021)

Ore 21.00 Roma – Bodø/Glimt

Quinta giornata (25 novembre 2021)

Ore 21.00 Roma – Zorya Luhans’k

Sesta giornata (9 dicembre 2021)

Ore 18.45 Cska Sofia – Roma

Dove seguire la Conference League

L’intera competizione sarà trasmessa in coesclusiva sia su Sky che su DAZN. Una partita a settimana tra le italiane, invece, sarà trasmesso in chiaro sul canale TV8. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go scaricabile per PC, smartphone e tablet.

