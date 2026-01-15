Como – Milan LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 15-01-2026

Dove vedere Como – Milan in Diretta Tv e Streaming Live, Recupero 18° Giornata Serie A, Mercoledì 15 Gennaio ore 20:45.

In un recupero di Serie A atteso e già al centro di polemiche, il Como ospiterà il Milan giovedì sera allo Stadio Sinigaglia, in una sfida dal peso specifico importante sia per la classifica che per il morale delle due squadre.

Un match che, oltre al valore tecnico, porta con sé un carico di tensione e attenzione mediatica legato alle discussioni che hanno accompagnato la programmazione della gara.

La sfida di giovedì era stata inizialmente pensata per entrare nella storia come la prima partita di Serie A disputata all’estero, con un palcoscenico spettacolare come l’Optus Stadium di Perth, in Australia. Un progetto ambizioso che, però, è stato definitivamente accantonato: il match si giocherà regolarmente in Italia, nella cornice suggestiva dello Stadio Sinigaglia, a due passi dal Lago di Como.

L’idea di esportare l’evento fuori dai confini nazionali è naufragata dopo l’intervento della Confederazione Calcistica Asiatica, che ha imposto norme particolarmente rigide legate all’organizzazione e alla gestione della gara, rendendo impossibile portare avanti il piano. Così, dopo un rinvio dovuto anche agli impegni del Milan nella Supercoppa Italiana, i rossoneri si limiteranno a un trasferimento molto più breve, restando in Lombardia.

Un tempo lontanissime per status e obiettivi, Como e Milan oggi si presentano molto più vicine di quanto si potesse immaginare: tra le due formazioni ci sono appena sei punti di distanza, segnale di un campionato in cui i margini si stanno riducendo e ogni dettaglio può fare la differenza.

Da una parte i rossoneri, ancora pienamente coinvolti nella corsa ai piani alti e con ambizioni da scudetto, dall’altra un Como determinato a confermare la propria crescita e a continuare a inseguire un finale di stagione all’altezza delle aspettative.

Formazioni Ufficiali di Como – Milan:

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri

Dove vedere Como – Milan in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Como – Milan Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Como – Milan di Mercoledì 15 Gennaio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Como – Milan su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Como:

C’è chi vede il Como come possibile sorpresa in una stagione che sta offrendo continui ribaltoni, ma anche nel migliore degli scenari sarebbe difficile immaginare i lariani realmente coinvolti nella corsa Scudetto. L’obiettivo concreto e più realistico, invece, è un altro: conquistare un piazzamento storico e centrare la prima qualificazione alle coppe europee, traguardo che darebbe ulteriore valore a un progetto cresciuto a velocità impressionante.

In questa scalata ha avuto un ruolo decisivo Cesc Fabregas, tecnico considerato tra i più interessanti del panorama attuale, che sta guidando la squadra con idee chiare e una gestione capace di valorizzare ogni risorsa. Il lavoro dell’allenatore spagnolo sta producendo risultati evidenti, con un Como che appare sempre più solido, organizzato e competitivo anche contro avversari di livello superiore.

Complice anche un’importante spinta economica e strutturale, il club ha accelerato la propria crescita in meno di due anni tra le grandi del calcio italiano, riuscendo a ritagliarsi uno spazio stabile nella parte alta della classifica. Al momento, il Como occupa il sesto posto e può contare su un vantaggio non trascurabile: ha infatti una partita in meno rispetto a molte delle dirette concorrenti, un dettaglio che rende ancora più concreto il sogno europeo.

Nell’ultimo turno, i lariani hanno confermato la loro capacità di non mollare mai. Contro il Bologna, nonostante l’avversario fosse rimasto in dieci uomini, la gara sembrava scivolare via, ma nel recupero è arrivata una giocata decisiva: una conclusione potente di Martin Baturina ha permesso al Como di strappare un punto in extremis, evitando una sconfitta che avrebbe avuto un peso psicologico oltre che di classifica.

Questo pareggio non è stato un episodio isolato, ma l’ennesima conferma di una tendenza ormai chiara: il Como cresce negli ultimi minuti e spesso ribalta l’inerzia delle partite quando la pressione aumenta. Solo la capolista Inter ha fatto meglio nel finale, considerando che i lariani hanno già segnato otto gol negli ultimi 15 minuti, un dato che racconta personalità, condizione fisica e mentalità vincente.

Anche davanti al proprio pubblico, il Como sta costruendo un rendimento di altissimo livello. È infatti una delle poche squadre ancora imbattute in casa, insieme a Juventus e Napoli, e il Sinigaglia si sta trasformando in un fattore sempre più pesante. Proprio per questo, la sfida contro il Milan diventa un banco di prova ideale per misurare definitivamente la maturità del progetto.

Sul piano storico, però, l’impresa resta complicata. Dopo aver perso entrambe le sfide nella scorsa stagione, il Como non batte il Milan in Serie A addirittura dal 1985, un dato che sottolinea quanto i rossoneri siano stati spesso un ostacolo quasi invalicabile. A distanza di oltre quattro decenni, i lariani ci riproveranno con una nuova identità e con l’idea di poter scrivere una pagina diversa, provando finalmente a mettere in difficoltà una delle corazzate più prestigiose del campionato.

Come arriva il Milan:

Il Milan arriva a questa trasferta con un solo obiettivo: fare bottino pieno. Nelle ultime settimane, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri ha perso terreno nella corsa ai vertici, complicandosi la rincorsa alla vetta occupata dall’Inter, che al momento guida la classifica. Due passi falsi contro avversari sulla carta abbordabili hanno inciso sull’andamento recente, obbligando i rossoneri a inseguire con meno margine di errore.

A preoccupare non è tanto la tenuta complessiva, quanto la difficoltà nel chiudere le partite: contro Genoa e Fiorentina sono arrivati due pareggi per 1-1, entrambi maturati con grande sofferenza e con il Milan costretto a trovare soluzioni all’ultimo respiro per evitare la sconfitta. Nell’ultima gara, giocata domenica, il punto è stato salvato soltanto grazie al gol nel finale di Christopher Nkunku, decisivo nel rimettere in equilibrio un match che sembrava destinato a lasciare cicatrici pesanti.

Risultati del genere hanno inevitabilmente frenato le ambizioni scudetto, ma allo stesso tempo hanno permesso al Milan di mantenere viva una striscia positiva che resta significativa. Anche se spesso con fatica, la squadra continua a non perdere, alimentando una continuità che in un campionato così combattuto può ancora fare la differenza nel medio periodo.

Il dato più impressionante riguarda proprio la solidità in campionato: il Milan non perde una gara di Serie A dalla prima giornata, ed è attualmente l’unica squadra a non aver ancora subito sconfitte in trasferta. Lontano da San Siro, i rossoneri hanno costruito un rendimento di alto livello con cinque vittorie e quattro pareggi, numeri che testimoniano una grande capacità di adattamento e gestione anche in contesti complicati.

Arrivati al giro di boa con una sola sconfitta complessiva, il Milan ha centrato un traguardo statistico che non riusciva da oltre vent’anni, confermando di essere ancora pienamente dentro la lotta per il titolo. Il margine di errore resta minimo, la pressione aumenta, ma la classifica è corta e la corsa scudetto è ancora aperta: il recupero contro il Como può diventare un crocevia importante per il resto della stagione.

Pronostico Como – Milan:

Il nostro pronostico per Como-Milan è un pareggio 1-1, un risultato che rispecchia perfettamente il momento delle due squadre e l’equilibrio crescente tra i due club. Il Como, protagonista di una scalata rapidissima verso la parte alta della classifica, ha ormai quasi annullato il divario con i rossoneri e ha dimostrato di poter reggere il confronto anche contro avversari di primissima fascia.

Il Milan arriva a questa sfida con l’obbligo di fare punti pesanti, ma nelle ultime settimane ha mostrato qualche difficoltà di troppo nel gestire le gare, soprattutto contro squadre sulla carta inferiori. I rossoneri restano solidi e difficili da battere, ma la sensazione è che stiano attraversando una fase in cui la continuità non è più scontata e ogni partita può trasformarsi in una battaglia fino all’ultimo minuto.

Dall’altra parte, il Como rappresenta oggi una delle realtà più scomode del campionato, soprattutto quando gioca al Sinigaglia, dove non ha ancora conosciuto sconfitta in questa stagione. In casa i lariani hanno costruito certezze, ritmo e aggressività, diventando una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a intensità e organizzazione.

Per questi motivi, l’ipotesi più credibile resta quella di un match equilibrato, con un Milan leggermente favorito per qualità complessiva ma con un Como abbastanza solido e in fiducia da strappare almeno un punto. Un pareggio 1-1 diventa quindi una scelta logica, coerente con l’andamento recente dei rossoneri e con la forza casalinga dei padroni di casa.

