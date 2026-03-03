Como – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming Coppa Italia

Como vs Inter - Techsporty.com

Dove vedere Como – Inter in diretta Tv e Streaming Live, Semifinale di Andata di Coppa Italia, Martedì 3 Marzo alle ore 21:00.

Lanciata verso la conquista dello Scudetto, l’Inter non vuole fermarsi e martedì sera torna in campo per inseguire uno storico doppio successo nazionale. I nerazzurri faranno visita al Como per la semifinale di andata di Coppa Italia con l’obiettivo di ipotecare l’accesso alla finalissima.

La sfida d’andata si giocherà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, teatro di un confronto che promette intensità e spettacolo. Il passaggio del turno si deciderà al termine del doppio confronto: chi avrà la meglio volerà in finale, dove ad attendere ci sarà una tra Lazio e Atalanta.

Per l’Inter si tratta di un appuntamento chiave della stagione. Con il campionato ormai indirizzato, la Coppa Italia rappresenta un traguardo prestigioso per completare un’annata che potrebbe diventare memorabile. Il tecnico nerazzurro punta sulla solidità del gruppo e sulla profondità della rosa per gestire al meglio le energie in questa fase cruciale.

Il Como di Cesc Fabregas, dal canto suo, sogna l’impresa davanti al proprio pubblico. Raggiungere la finale sarebbe un risultato storico e la squadra è pronta a giocarsi le proprie carte contro una delle formazioni più in forma del calcio italiano.

La semifinale di Coppa Italia entra così nel vivo: in palio non c’è solo l’accesso all’ultimo atto del torneo, ma anche la possibilità di scrivere una pagina importante della stagione calcistica italiana.

Formazioni Ufficiali di Como – Inter:

COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto; 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas

INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf; 94 Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Di Bello Assistenti: Peretti – Colarossi

Dove vedere Como – Inter in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita Data Orario Canale TV Streaming Como – Inter Martedì 3 Marzo 21:00 Italia 1 Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

La sfida di Coppa Italia tra il Como di Cesc Fabregas e l’Inter di Cristian Chivu martedì 3 Marzo alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su SportMediaset.it e sull’appInfinity +.

Come arriva il Como:

Se il confronto con i blasonati vicini dell’Inter appare impari dal punto di vista storico, il Como sta vivendo la migliore stagione della propria storia recente. A soli due anni dal ritorno stabile in Serie A, i lariani si sono trasformati in una realtà ambiziosa e competitiva.

Grazie a investimenti importanti e a una crescita costante, il club lombardo è oggi in piena corsa per un posto nelle competizioni europee. Le ultime due vittorie consecutive hanno rafforzato le ambizioni del Como, che ha prima completato una clamorosa doppietta stagionale contro la Juventus – superata 2-0 per la seconda volta – e poi regolato il Lecce nell’ultimo turno di campionato.

Nel match più recente, Tasos Douvikas ha ristabilito subito l’equilibrio dopo lo svantaggio iniziale, prima delle reti decisive di Jesus Rodriguez e Marc-Oliver Kempf, che hanno certificato un successo fondamentale.

Oltre alla corsa per la top four, il Como è protagonista anche in Coppa Italia, dove punta al primo trofeo della sua storia. Il percorso verso la semifinale è stato lungo e impegnativo.

Dopo aver eliminato Sudtirol e Sassuolo nei primi turni, i biancoblù hanno conquistato una vittoria esterna pesante contro la Fiorentina, guadagnandosi così un quarto di finale ad altissima difficoltà contro i campioni d’Italia in carica del Napoli.

La sfida si è trasformata in un’autentica battaglia, risolta solo ai calci di rigore: il Como ha trionfato 7-6 in una serie mozzafiato, centrando la prima semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni. Decisivo il portiere Jean Butez, autore della parata chiave sul rigore di Stanislav Lobotka.

Grande protagonista della rinascita lariana è l’allenatore Cesc Fabregas, tecnico molto apprezzato anche dall’Inter, che aveva tentato di portarlo a Milano la scorsa estate. Il suo calcio basato sul possesso palla e sulla costruzione dal basso ha dato identità e coraggio alla squadra.

Nonostante la pesante sconfitta per 4-0 subita a San Siro lo scorso dicembre, il Como non intende recitare il ruolo di comparsa. In semifinale potrebbe giocarsela a viso aperto contro i rivali lombardi, con l’obiettivo di continuare a scrivere una pagina storica della propria stagione.

Come arriva l’Inter:

Nonostante la recente amarezza europea, l’Inter ha ancora traguardi concreti da inseguire in questa stagione. L’eliminazione dalla Champions League 2025, arrivata in modo sorprendente contro il Bodo/Glimt nei playoff della fase a eliminazione diretta, ha lasciato il segno. Tuttavia, i nerazzurri restano pienamente in corsa per uno storico double nazionale.

Con nove Coppe Italia in bacheca – l’ultima conquistata nel 2023 – l’Inter vuole tornare protagonista nella competizione nazionale e cancellare la delusione della scorsa stagione.

Nel 2024, infatti, il cammino dei nerazzurri si era fermato in semifinale contro i rivali cittadini del Milan, che avevano negato l’accesso all’atto conclusivo. Una ferita ancora aperta, che la squadra intende rimarginare puntando con decisione alla finale di Roma.

La tradizione è dalla parte dell’Inter, uno dei club più vincenti nella storia del torneo, ma ora serviranno continuità, concentrazione e fame di vittoria per trasformare l’obiettivo in realtà. La Coppa Italia rappresenta non solo un trofeo prestigioso, ma anche l’occasione di riaffermare la supremazia cittadina e nazionale.

L’unica doppietta campionato-Coppa Italia nella storia del club risale al 2006, prima del leggendario Triplete conquistato nel 2010 sotto la guida di José Mourinho. Ora, a distanza di anni, l’Inter ha l’opportunità concreta di replicare almeno quel doppio successo entro maggio.

In campionato, la squadra guidata da Cristian Chivu sta vivendo un momento straordinario. I nerazzurri sono imbattuti da 15 partite in Serie A, con otto vittorie consecutive che hanno consolidato il primato in classifica mentre le rivali rallentavano.

Nel weekend, l’Inter ha superato il Genoa a San Siro, reagendo immediatamente alla delusione europea. A sbloccare il match è stato Federico Dimarco con una conclusione angolata di prima intenzione, mentre Hakan Calhanoglu ha chiuso i conti dal dischetto, confermandosi infallibile dagli undici metri.

Con lo Scudetto ormai a un passo, l’attenzione si sposta ora sulla Coppa Italia.

Il percorso nella competizione nazionale ha già visto l’Inter eliminare Venezia e Torino, conquistando così l’accesso alle semifinali. L’obiettivo è chiaro: completare l’opera e centrare una finale che potrebbe rendere memorabile una stagione già dominante in ambito domestico.

Archiviata l’amarezza europea, l’Inter vuole trasformare la delusione in motivazione. La corsa al double è entrata nella fase decisiva e i nerazzurri non intendono fermarsi sul più bello.

Pronostico Como-Inter:

Nei tre precedenti disputati da quando il Como è tornato in Serie A, l’Inter ha sempre avuto la meglio, con un netto 8-0 complessivo che fotografa il divario visto finora tra le due squadre. Tuttavia, la semifinale d’andata di Coppa Italia potrebbe raccontare una storia diversa.

Il Como sta attraversando il momento migliore della sua stagione e, spinto dall’entusiasmo del pubblico dello Stadio Sinigaglia, ha dimostrato di poter competere anche contro avversari di alto livello. La crescita della squadra di Cesc Fabregas lascia pensare a una gara più equilibrata rispetto ai precedenti incroci.

Dall’altra parte, l’Inter resta una macchina quasi perfetta in trasferta: i nerazzurri hanno vinto 11 delle ultime 13 partite di campionato lontano da San Siro, subendo appena nove reti. Numeri che confermano solidità e maturità nella gestione dei match fuori casa.

Proprio per questo, un pareggio nella gara d’andata appare uno scenario plausibile. Un 1-1 lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno a Milano, previsto per fine aprile, quando si deciderà definitivamente quale delle due squadre volerà alla finale di Coppa Italia.