Como – Cagliari Diretta Tv e Streaming Live Serie A 11° Giornata

Dove vedere Como – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 11° Giornata Serie A, Sabato 8 Novembre ore 15:00.

Fabregas punta al tris di vittorie casalinghe, i lariani vogliono restare imbattuti al Sinigaglia.

Il Como di Cesc Fabregas torna in campo per la 11ª giornata di Serie A con l’obiettivo di proseguire l’ottimo momento davanti al proprio pubblico. I lombardi, ancora imbattuti allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, ospitano un Cagliari in difficoltà lontano da casa e a caccia di punti salvezza.

Finora i lariani hanno conquistato 11 dei 15 punti disponibili in casa, con due vittorie consecutive che hanno rafforzato fiducia e ambizioni. La squadra di Fabregas si presenta dunque come favorita anche in questo confronto, forte di un rendimento interno solido e di una chiara identità di gioco che ha già messo in difficoltà avversari di livello.

Il Cagliari, invece, arriva a Como dopo tre trasferte senza vittorie, con una serie di risultati altalenanti che non permettono ai rossoblù di uscire dalla parte bassa della classifica. I sardi dovranno compiere un’impresa per interrompere l’imbattibilità casalinga dei padroni di casa, decisi a centrare il terzo successo consecutivo al Sinigaglia e confermarsi tra le sorprese positive di questa prima parte di campionato.

Formazioni Ufficiali di Como – Cagliari:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao; Morata. All. Fabregas

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Gaetano, Prati, Folorunsho; Palestra, Esposito, Felici. All. Pisacane

Dove vedere Como – Cagliari in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Como – Cagliari Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Como – Cagliari di Sabato 8 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Como – Cagliari su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Como:

Como in fiducia dopo il pari con il Napoli: al Sinigaglia caccia al terzo successo di fila

Il Como prosegue il suo ottimo momento di forma, reduce da un pareggio prestigioso contro il Napoli di Antonio Conte che ha confermato la solidità della squadra e allungato la striscia positiva in trasferta a quattro gare senza sconfitte. Nonostante non perda dallo 0-1 contro il Bologna di fine agosto, la formazione lariana ha raccolto soltanto tre pareggi nelle ultime quattro partite esterne, con due 0-0 consecutivi contro Parma e Napoli, segno di una certa difficoltà a concretizzare lontano dal Sinigaglia.

Il discorso cambia radicalmente quando si gioca in casa: al Giuseppe Sinigaglia, il Como ha costruito gran parte del suo bottino stagionale, con tre vittorie e due pareggi in cinque incontri, comprese le affermazioni di prestigio su Juventus (2-0) e Hellas Verona (3-1). Ora la squadra di Fabregas punta al terzo successo casalingo consecutivo in Serie A, un traguardo che manca dalla scorsa stagione, quando tra aprile e maggio i lariani superarono in sequenza Torino (1-0), Genoa (1-0) e Cagliari (3-1).

Un obiettivo alla portata, considerando che il Como vanta il terzo miglior attacco interno del campionato con nove gol segnati e una delle difese più solide davanti al proprio pubblico, con appena tre reti subite. Solo Bologna (una) e Pisa (due) hanno fatto meglio, a conferma di quanto il Sinigaglia sia diventato un vero fortino per i lombardi.

Come arriva il Cagliari:

Cagliari in affanno: contro il Como per evitare un nuovo incubo come a maggio

Il Cagliari torna al Sinigaglia, lo stesso stadio dove a maggio subì la terza sconfitta consecutiva contro il Como, con l’obiettivo di evitare che la storia si ripeta. Tuttavia, i numeri dell’attuale stagione non lasciano presagire un’impresa semplice per gli uomini di Fabio Pisacane, alle prese con un rendimento esterno tutt’altro che incoraggiante.

I rossoblù hanno raccolto appena cinque punti su quindici disponibili fuori casa, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Le ultime tre trasferte raccontano una serie di risultati deludenti: 1-1 a Udine, 2-2 a Verona e il recente 0-2 all’Olimpico contro la Lazio, che ha messo in evidenza le difficoltà difensive della squadra e la scarsa incisività offensiva lontano dalla Sardegna.

Dall’inizio di marzo, il Cagliari ha vinto solo due gare esterne in campionato, un dato che pesa sul morale e sulla classifica. L’attuale serie negativa di sei partite senza successi (quattro sconfitte e due pareggi) testimonia un periodo di crisi che rischia di aggravarsi ulteriormente in caso di un nuovo passo falso contro il Como.

La formazione sarda, oggi 14ª in classifica, rischia infatti di scivolare nuovamente nella zona retrocessione se dovesse incassare la sesta sconfitta stagionale e i risultati delle dirette rivali dovessero andare nella direzione sbagliata. Il compito si preannuncia difficile, soprattutto contro un Como imbattuto in casa e lanciatissimo nella parte alta della classifica.

Pronostico Como-Cagliari:

Il Cagliari arriva a Como con una difesa in grande difficoltà: i rossoblù non hanno ancora mantenuto la porta inviolata in trasferta in questa stagione e hanno appena incassato due gol in due gare consecutive lontano da casa. Numeri che non lasciano spazio all’ottimismo in vista della difficile trasferta in Lombardia.

Il Como di Cesc Fabregas, imbattuto al Sinigaglia e in piena fiducia dopo le vittorie su Juventus e Verona, sembra avere tutte le carte in regola per imporsi ancora una volta davanti al proprio pubblico. La solidità difensiva e la qualità nel palleggio rendono i lariani una delle sorprese più convincenti del campionato.

Considerando il rendimento esterno dei sardi e la forza casalinga dei lombardi, il pronostico pende chiaramente dalla parte dei padroni di casa: Como-Cagliari 2-0, con la squadra di Fabregas pronta a centrare il terzo successo consecutivo in casa e a confermarsi come una delle realtà più solide di questa Serie A.

