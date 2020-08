Community Shield, Video Gol Highlights Arsenal-Liverpool 1 -1 (5-4 D.C.R.): Sintesi 29-8-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi di Arsenal – Liverpool 5-4 (D.C.R.), Community Shield: l’Arsenal vince la Supercoppa Inglese. Nella finale di Wembley, I Gunners battono ai calci di rigore il Liverpool nella partita che apre ufficialmente la nuova stagione in Inghilterra. 1-1 dopo 90 minuti con l’Arsenal che passa avanti con Aubamyang, nella ripresa pari Reds con Minamino. Nella lotteria dei rigori gli uomini di Arteta sono perfetti, Klopp condannato dall’erorre del giovane Curtis Jones.

Nel primo match ufficiale della stagione 2020/2021 in Inghilterra, l‘Arsenal vincitore della FA CUP 2020 batte i Campioni d’Inghilterra del Liverpool e si aggiudica il suo 16° Communiy Shield della sua storia. Nel amtch giocato in un Wembley Stadium vuoto, i Gunners giocano un ottimo primo tempo adando avanti con ung ran gol di Aubameyang. Nella ripresa escono fuori gli uomini di Klopp, la cui spinta è premiata dal pari trovato da Mainamino. La partita scivola fino ai rigori, dove fagli 11 metri trionfano gli uomini di Arteta, fatale per i Reds l’errore di Jones.

Sintesi di Arsenal – Liverpool 5-4 (D.C.R.), Community Shield

Nel primo tempo la partita è divettente e giocata su un buon ritmo. Il Liverpool prova a condurre il gioco manovrando maggiormente col possesso palla, mentre l’Arsenal è compatto dietro e prova a colpire in ripartenza. La tattica di Arteta funziona, perché nei fatti rende sterile offensivamente i Reds e riesce a rendersi più volte pericoloso coi suoi veloci offensivi. Al 12° minuto l’Arsneal passa avanti: ottimo cambio gioco dall’out destro di Saka, che pesca Aubameyang. Il gabonese avanza e piazza un desttro a giro imparabile per Alisson. 1-0 Arsenal. Il Liverpool non è mai temibile, mentre l’Arsenal avrebbe anche chance di raddoppio però non sfruttate.

Nella ripresa complice un Arsenal che cala leggermente di condizione atletica e un Liverpool più pimpante, cambiano il canovacci ogara. I reds provano l’assalto offensivo, ma gli attacchi sono sempre ben contenuti dalla retroguardia Gunners. Bisogna aspettare il 73° al primo vero colpo offensivo e tiro in porta il Liverpool trova il pari. Azione ina rea un po’ confusa di Salah, la palla arriva a Minamino che da due passi fredda il portiere Martinez per l’1-1. Il portiere dell’Arsenal è decisivo poi poco dopo su Mané, ribattendogli un tiro a botta sicura in area. Senza supplementari si arriva alla lotteria dei rigori: l’Arsenal non ne sbaglia uno dei suoi 5 (la chiude Aubameyang), l’errore dell’academy Reds Jones condanna i suoi e consegna il Community Shield all’Arsenal.

Video Gol Highlights Arsenal – Liverpool 5-4 (D.C.R.), Community Shield

Il tabellino di Arsenal – Liverpool 5-4 (D.C.R.), Community Shield

ARSENAL – LIVERPOOL 5-4 (D.C.R.)

ARSENAL (3-4-3): Martinez, Holding, David Luiz, Tierney (83′ Kolasinac), Bellerin (56′ Soares), El Neny, Xhaka, Maitland Niles, Saka (82′ Willock), Nketiah (82′ Nelson), Aubameyang

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Robertson, Van Dijk, Gomez, Williams (59′ Minamino), Winjaldum (92′ Brewster), Fabinho, Milner (59′ Keita), Manè, Firmino (83′ Jones), Salah

GOL: 12′ Aubameyang (A), 73′ Minamino (L)

AMMONITI: Milner (L)

