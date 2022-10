Come vedere Milan-Salisburgo in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 02-11-2022

Dove vedere Milan-Salisburgo, valida per la 6° giornata del Gruppo E di Champions League , Mercoledì 2 Novembre ore 21.00.

La sfida tra Milan e Salisburgo sarà trasmessa in diretta esclusiva in Streaming su Amazon Prime .

Oltre alla sfida tra i rossoneri e gli austriaci, ci sarà anche la sfida tra il Chelsea e la Dinamo Zagabria.

Sfida cruciale per il Girone E quella tra il Milan di Stefano Pioli e il Salisburgo di Matthias Jaissle. La sfida di San Siro in occasione della sesta giornata del girone promette spettacolo e gol.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Torino allenato da Ivan Juric.

Nel Girone E di Champions il Milan è secondo in classifica, avendo conquistato 7 punti, grazie a due vittorie e ad un pareggio.

Il Salisburgo di Matthias Jaissle è reduce dalla vittoria per 1-0 contro l’Hartberg.

Nel Girone E di Champions il Salisburgo è terzo in classifica, avendo conquistato 6 punti, grazie a due vittorie.

Kjaer e Tomori saranno la coppia centrale di difensori del Milan.

Susic supporterà le due punte Adamu e Okafor.

Come vedere Milan-Salisburgo in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan-Salisburgo

Milan-Salisburgo Data: 2 Novembre

2 Novembre Orario: 21.00

21.00 Canale tv: –

Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Salisburgo di Matthias Jaissle, mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 21.00 su Amazon Prime tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

La telecronaca di

sarà affidata a

Amazon Prime trasmette sempre la miglior partita del Mercoledì di Champions League in ogni turno della competizione fino alla semifinale.

Dove ascoltare la telecronaca Live di Milan-Salisburgo:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Salisburgo in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Salisburgo:

Stefano Pioli schiererà il solito 4-2-3-1. Kalulu, Kjaer e Tomori completeranno insieme a Theo Hernandez la difesa. Messias, Diaz e Leao assisteranno l’unica punta Giroud in attacco.

Matthias Jaissle sembra intenzionato a schierare il solito 4-3-1-2. Il centrocampo sarà formato dal trio Kjaergaard, Gourna-Douath e Seiwald, con Susic a supporto della coppia Adamu e Okafor.

Probabili formazioni Milan-Salisburgo:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Precedenti e statistiche Milan-Salisburgo:

C’è un solo precedente a San Siro tra Milan e Salisburgo e risale alla stagione 1994/95. La partità finì 3-0 in favore dei rossoneri con gol di Stroppa e doppietta di Simone.