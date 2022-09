Come vedere Milan Dinamo Zagabria in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 14-09-202

Dove vedere Milan-Dinamo Zagabria, valida per la 2° giornata di Champions League, Mercoledì 14 Settembre ore 18.45. La sfida tra Milan e Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta Tv e Streaming su Sky Sport, Now TV e su Infinity”.

Milan-Dinamo Zagabria così come Chelsea-Salisburgo valgono la seconda giornata del girone E della Champions League 2022/23. La sfida di San Siro si giocherà alle ore 18.45.

Sfida già decisiva per Milan e Dinamo Zagabria. I rossoneri hanno collezionato un punto contro il Salisburgo, mentre la squadra croata ha ottenuto tre punti, contro il Chelsea. La sfida di San Siro promette gol e spettacolo.

Il Milan allenato da Stefano Pioli è reduce dalla vittoria per 1-2, ottenuta in trasferta, contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

Nelle prime 6 giornate del campionato di Serie A, i rossoneri hanno ottenuto 14 punti, frutto di 4 vittorie e 2 pareggi.

La Dinamo Zagabria di Ante Čačić è reduce dalla vittoria per 0-1, in trasferta, contro il Hrvatski Nogometni Klub Gorica guidato da Igor Angelovski.

In nove giornate del campionato croato, la Dinamo Zagabria ha ottenuto 25 punti, frutto di 8 vittorie e un pareggio.

Sarà una seconda giornata già cruciale per entrambe le compagini. Le due squadre puntano a superare il girone, in modo da poter accedere agli Ottavi di Finale di Champions League.

Come vedere Milan-Dinamo Zagabria in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e la Dinamo Zagabria di Ante Čačić attraverso vari sistemi. La sfida sarà trasmessa mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 18.45 sui canali di Sky Sky Sport Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 252), disponibili sulla piattaforma satellitare con abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio. Se invece si vorrà seguire la partita in diretta streaming, c’è la possibilità di connettersi all’app Sky Go e selezionare il canale dove viene trasmesso l’incontro, ma anche su Mediaset Infinity +, sempre per gli abbonati. I servizi sono usufruibili sia da pc fisso che da dispositivo mobile come smartphone e tablet.

La telecronaca di Milan-Dinamo Zagabria su Sky sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

C’è anche una terza possibilità, vale a dire sfruttare il servizio offerto dalla piattaforma streaming di Sky, chiamata NOW TV.

Per poter guardare Milan-Dinamo Zagabria in diretta su Sky, è necessario abbonarsi al pacchetto di Sky Sport. Il costo del pacchetto SKY TV + SKY SPORT è di 30,90€ al mese per i primi 18 mesi, invece di 45€. SKY offrirà tutte la partite della UEFA Champions League 2022-23, tranne la miglior partita del Mercoledì, la quale sarà trasmessa su Amazon Prime.

Per poter guardare Milan-Dinamo Zagabria, in diretta su Infinity +, è necessario abbonarsi al costo di 7,99 € al mese. Infinity + offrirà tutte la partite della UEFA Champions League 2022-23, tranne la miglior partita del Mercoledì, la quale sarà trasmessa su Amazon Prime.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Dinamo Zagabria:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Dinamo Zagabria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS

Le ultime sulle formazioni di Milan-Dinamo Zagabria:

Stefano Pioli schiererà il Milan con il consueto 4-2-3-1. Calabria e Theo Hernandez agiranno sulle fasce, mentre la coppia di centrocampista sarà formata da Tonali e Bennacer. Saelemaekers, De Ketelaere e Leao supporteranno l’unica punta Giroud.

Ante Čačić schiererà la Dinamo Zagabria con il classico 3-5-2. La difesa sarà formata da Moharrami, Sutalo e Peric. A centrocampo sulle fasce si muoveranno Ristovski e Ljubicic, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Petkovic e Orsic.

Probabili formazioni Salisburgo-Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic.

Precedenti e statistiche Milan-Dinamo Zagabria:

In Champions League, a San Siro, c’è un solo precedente tra le due squadre. Esso risale al preliminare di Champions League della stagione 2000/01. In quella sfida, i rossoneri vinsero per 3-1, grazie alle reti di Shevchenko (doppietta), Comandini e Pilipovic.