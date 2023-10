Quando decidete di aprire un conto scommesse per giocare e vincere sul vostro sport preferito o su quello in cui vi ritenete il più ferrato possibile, una delle prime domande che vi dovreste fare è sicuramente la seguente: quale è il miglior sito di scommesse in base alle mie competenze, passioni, skills e preferenze?

Non è infatti sicuramente facile trovare il sito ideale sulla base di quelli che sono i nostri interessi e i punti di forza a nostro vantaggio. Se comunque non volete perdere troppo tempo a cercarlo, potete forse trovare il miglior sito scommesse su migliorsitoscommesse.net.

Se invece volete trovarlo da soli dovete prima di tutto porvi un quesito fondamentale: su quale sport riteniamo di essere più bravi rispetto che su altri? Ci sono, infatti, delle differenze fra un bookmaker e un altro per quanto riguarda l’offerta di scommesse su un determinato sport e le relative quote.

Alcuni bookmakers magari trascurano completamente degli sport che altri bookies invece offrono: allo stesso tempo potrebbe essere che un sito di betting online offra quote migliori su un determinato sport rispetto ad altri per prendere traffico e nuovi clienti interessati allo sport in questione. Di conseguenza, prima di aprire un conto di gioco, è essenziale prima di tutto capire su quale sport vorremo scommettere, e in un secondo tempo procedere a cercare informazioni tramite amici o conoscenti appassionati di scommesse oppure tramite ricerche su forum e siti su internet al fine di capire quale sia il bookmaker migliore per quanto riguarda lo sport su cui vogliamo piazzare le nostre scommesse.

E’ consigliabile farsi suggerire più di un bookmaker in modo da avere almeno 2/3 opzioni su cui scegliere: meglio avere 2/3 opzioni in quanto, dopo aver individuato lo sport su cui vorremo scommettere, è meglio poter confrontare i siti migliori per quanto riguarda le quote offerte e le tipologie delle stesse, limiti di giocata, e tanti altri aspetti inerenti. Prestate sempre la massima attenzione al numero di scommesse disponibili sul vostro sport prescelto; contemporaneamente accertatevi anche che non vengano offerte solo scommesse standard, ma che il bookie in questione abbia nel proprio palinsesto anche scommesse particolari su calcio, tennis e altri sport.

Un bookmaker che voglia essere fra i più importanti sul mercato deve prestare anche molta attenzione all’interfaccia e alla grafica del proprio sito: l’interfaccia e la grafica andranno continuamente analizzate e modificate sulla base di quelle che sono le evoluzioni del settore e i gusti degli utenti. Al fine di modificare l’interfaccia e il design del sito sarà molto importante prestare attenzione sia alla User Experience analizzando i dati importanti e il comportamento degli utenti, così come anche i siti dei competitor e relativa grafica. Oltre che all’interfaccia del sito, una piattaforma che voglia essere leader sul mercato dovrà anche sviluppare un’app per il gioco mobile che sia sempre al passo con i tempi, fluida e rapida da utilizzare e con un’interfaccia che favorisca la navigazione degli utenti tramite app. Neanche da dire che l’app dovrà essere adatta sia per sistemi Android, iOs che per i sistemi operativi utilizzati da altri device.

Allo stesso tempo sarà anche importante reperire informazioni sul bookmaker in merito alla licenza che possiede (meglio giocare solo con operatori autorizzati sul mercato italiano per evitare brutte sorprese), cosa fa per proteggere i dati personali e relativi ai pagamenti dei propri clienti, tipologie di pagamenti accettati per depositi e prelievi, customer service, reputazione del bookie stesso e altri fattori che vanno presi in considerazione nella valutazione complessiva di un bookmaker.

Il customer service è importantissimo soprattutto qualora si verifichino dei problemi con il bookmaker: per essere ritenuto valido è importante che gli operatori siano madrelingua, che sia attivo la maggior parte del tempo (preferibilmente 24/24 e 7/7) e che gli operatori siano gentili, veloci e che abbiano competenze trasversali per risolvere tipologie di problemi differenti.

Un altro aspetto da valutare sarà quello inerenti i bonus e le promozioni che un bookmaker, per essere considerato il migliore sul mercato, dovrà offrire ai propri utenti: prestare quindi sempre attenzione ai bonus di benvenuto e i relativi termini e condizioni, così come anche ad eventuali programmi di fidelizzazione per i clienti migliori che avranno giocato di più.

Oltre agli aspetti sopracitati, ci sono anche tanti altri elementi che vanno valutati attentamente prima di scegliere su che bookmaker registrarci e su quale depositare: qualora fossimo indecisi, potremmo valutare di aprire più conti su bookmaker diversi e depositare degli importi minimi su ognuno di essi al fine di valutarli e prendere una decisione in un secondo momento.