Come il poker è diventato una parte centrale della cultura del gaming moderno.

Il mondo del gaming si sta imponendo con tutta la sua forza sulla scena internazionale e lo sta facendo interconnettendosi con altre realtà ludiche.

Concentrazione, tecnica, analisi sono solo alcuni aspetti di questa cultura che oggi comprende anche il gioco del poker che nel mondo games si sta sempre più affermando come una disciplina dal fascino intramontabile.

Il gaming online ed il poker: mondi in parallelo

Nel sottosopra del gaming, il poker occupa sempre un posto in prima fila poiché è una disciplina che ha saputo reinventarsi grazie alla tecnologia, conquistando la stessa community di gamers grazie ad ambienti digitali evoluti e a sfide entusiasmanti. C’è da dire che questo successo è da attribuire principalmente ad una svolta tecnologica; la nascita di piattaforme online sempre più interattive e sicure, hanno dato una grande spinta, in termini di crescita, al poker.

Già forte della sua storia secolare, il gioco è riuscito a diventare sempre più un riferimento grazie alla combinazione vincente fascino – accessibilità. Parlare di fascino quando ci si riferisce al poker, vuol dire riferire a come la sua storia sia arrivata fino a noi attraverso il tempo quasi intatta solo grazie alla natura stessa del gioco che non è solo ludica ma include una componente marcatamente mentale.

Il poker non è solo un gioco da divertimento ma una vera e propria disciplina della mente che sulle piattaforme ha trovato terreno fertile per crescere. Proprio l’evoluzione del poker digitale ha reso possibile la sua sopravvivenza: come riportano i dati dell’Online poker global Industry Report, il mercato globale del poker online ha superato i 5miliardi di dollari e i dati sono destinati a crescere entro il 2030.

Oggi il poker non è più confinato nei casinò ma fa parte della cultura e del linguaggio del gaming moderno e possiede tutte le caratteristiche dei giochi online: dalle interfacce fluide alle grafiche accattivanti fino alle modalità cooperative, l’esperienza al tavolo è degna dei videogiochi più competitivi.

Poker e competizione quando la partita è online

Il nostro Paese è uno dei più vivaci dal punto di vista della partecipazione agli eSport, specialmente se riferiamo al mercato europeo.

In questo anno il giro d’affari intorno a questo mondo ha superato i 50 milioni di euro contando oltre 7 milioni di spettatori abituali. Il target di riferimento è un target giovane che ama, si apprende dallo studio dei dati, i giochi di intelligenza e con una forte componente strategica. Questo dato è particolarmente rilevante perché evidenzia come i giochi di abilità mentale stiano conquistando una fetta sempre più ampia di giovani e giovanissimi, fatto che dimostra come siano attratti non dall’aspetto ludico o economico, quanto più dall’aspetto cognitivo.

Senza dubbio le innovazioni legate all’intelligenza artificiale, al cloud ed alla tecnologia in genere, hanno contribuito ad allargare il pubblico portando ad uno standard sempre più alto il livello di interazione e di sicurezza. Oggi esistono software in grado di analizzare in real time il comportamento dei giocatori e di suggerire le strategie più utili di risposta al gioco. E non è tutto, un altro apporto in termini di sviluppo tecnologico arriva dalla realtà aumentata che, di fatto, sta rendendo l’esperienza sempre più unica ed orientata all’utente.

Tra abilità e fortuna, il poker si fa strada nel mondo gaming

Oltre tutti i fattori esterni che hanno contribuito a fare del poker un gioco a cui appassionarsi, senza dubbio ci sono caratteristiche intrinseche del gioco che sono senza dubbio vincenti. Il poker rappresenta un grande equilibrio tra abilità e fortuna perché richiede una profonda strategia, una tecnica da affinare e tanto allenamento. Stare seduti ad un tavolo verde è come affrontare le sfide che ogni giorno viviamo: rispondere a stimoli esterni improvvisi, prendere decisioni sottopressione, ricordarsi dati e numeri e, infine, riuscire a districarsi in un mondo che non sempre è docile o dalla nostra parte. E forse per questo si è anche creata una vera e propria community di giocatori intorno al poker: la possibilità di confrontarsi con altri giocatori provenienti da tutto il mondo, il sentirsi parte di una famiglia, ha contribuito a migliorare l’accessibilità e la condivisione di tutto ciò che gravita attorno a questo mondo.

Conclusioni

Dalle taverne e dalle imbarcazioni, fino ai casinò fisici e, oggi, anche in quelli online. La storia millenaria del poker continua a farsi strada nel mondo e oggi mette in luce tutta la sua potenza ludica e strategica. I pokeristi si affiancano ai gamers e viceversa in una contaminazione reciproca che ha il sapore della crescita e dell’accessibilità. Del resto, in un mondo orientato alla strategia e al divertimento, il poker non poteva che trovare un posto ed anzi sta contribuendo in maniera definitiva ad ingrandire una economia che promette numeri importanti.

