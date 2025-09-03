Colpo in casa Juventus: Edon Zhegrova arriva dal Lille e punta subito allo scudetto

Edon Zhegrova - Stadiosport.it

Colpo di mercato in extremis per la Juventus, che nell’ultimo giorno della sessione estiva ha completato l’acquisto di Edon Zhegrova dal Lille. L’esterno kosovaro, 26 anni, arriva a Torino con grande entusiasmo e tanta voglia di dimostrare il proprio valore, pronto a mettersi a disposizione di Igor Tudor per rafforzare le opzioni offensive dei bianconeri.

Nella sua prima intervista rilasciata al canale Instagram ufficiale della Juve, Zhegrova si è raccontato attraverso alcune domande rapide, lasciando intravedere carattere e ambizione. Alla domanda su chi sia stato l’avversario più difficile affrontato in carriera, ha risposto sorridendo:

“Non ne ho ancora uno!”

Alla richiesta di descriversi con una sola parola, invece, il nuovo numero bianconero non ha avuto dubbi:

“Inarrestabile.”

Grande ammiratore di Lionel Messi, Zhegrova ha svelato anche il suo sogno con la Juventus:

“Segnare un gol all’ultimo minuto per vincere lo scudetto o qualcosa di simile.”

Il suo arrivo a Torino porta qualità, dribbling e imprevedibilità nel reparto offensivo, offrendo a Tudor una soluzione in più per aumentare la profondità della rosa. La Juventus punta a tornare protagonista in campionato e in Europa, e l’entusiasmo del nuovo acquisto potrebbe rivelarsi un’arma preziosa.