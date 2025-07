Colpo di scena: Napoli accelera su Milinkovic‑Savić, il Leeds resta a guardare

Il Napoli sta spingendo sull’acceleratore per chiudere l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino e della nazionale serba, nonostante nei giorni scorsi fosse emersa una trattativa molto avanzata con il Leeds United, club da poco tornato in Premier League. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club partenopeo avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il calciatore e sarebbe ora pronto a trattare direttamente con il club granata per il cartellino.

L’operazione potrebbe essere facilitata dai dialoghi già in corso tra Napoli e Torino per il possibile trasferimento di Cyril Ngonge, il che rappresenterebbe una base favorevole per l’intreccio di una doppia trattativa.

Dopo aver messo a segno i colpi Noa Lang e Sam Beukema, il direttore sportivo Giovanni Manna è determinato a fornire a Antonio Conte una rosa competitiva il prima possibile. Da domani l’obiettivo diventa concretizzare il colpo Milinkovic-Savic, e parallelamente avanzare per l’attaccante del Bologna Dan Ndoye.

Il Leeds, nonostante un interesse molto concreto e il desiderio di portare in Inghilterra il talento serbo, rischia di dover alzare bandiera bianca di fronte alla potenza di fuoco e all’appeal di una squadra campione d’Italia, con ambizioni europee e un progetto tecnico già ben delineato sotto la guida di Conte.

La stagione scorsa Milinkovic-Savic è stato uno dei protagonisti della salvezza del Torino, distinguendosi per personalità, esplosività e freddezza nei momenti chiave. Ora, per lui, potrebbe essere arrivata l’occasione di fare il grande salto in una piazza calda come quella partenopea, che punta a tornare protagonista anche in Champions League.