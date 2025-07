COLPO DI SCENA DALL’ESTERO: Vlahović offerto al Milan – Allegri pronto a riabbracciarlo, Juve verso l’addio anticipato

Vlahović sarebbe stato proposto al Milan per la prossima stagione

Clamorosa indiscrezione da fonti britanniche: Dušan Vlahović sarebbe stato proposto al Milan per la prossima stagione

La notizia, al momento completamente ignorata dalla stampa italiana, arriva dal portale specializzato Black & White Read All Over, che riporta contatti indiretti tra Juventus e rossoneri per un’operazione che avrebbe del clamoroso. Il club bianconero, infatti, starebbe seriamente valutando di cedere l’attaccante serbo entro l’estate, per evitare di perderlo a parametro zero nel 2026.

L’idea del Milan: un attaccante già “collaudato” da Allegri

Il Milan, che ha appena affidato la panchina a Massimiliano Allegri, starebbe cercando un profilo offensivo di esperienza internazionale e con un certo tipo di fisicità per il suo progetto tecnico. Tra i nomi seguiti, è spuntato proprio quello di Vlahović, già allenato da Allegri durante la sua ultima esperienza juventina. Un legame professionale saldo, che avrebbe favorito un primo avvicinamento informale tra le parti.

Secondo le fonti estere, l’idea nasce dalla volontà del Milan di affiancare un attaccante strutturato a un reparto offensivo ricco di talento ma privo di una vera prima punta dominante. Con Olivier Giroud partito, e Okafor poco convincente nel ruolo di riferimento centrale, il nome di Vlahović rappresenterebbe una soluzione perfetta in chiave Allegri.

La Juventus vuole monetizzare ora

Il contratto di Vlahović scadrà nel 2026, ma la Juventus non ha ancora avviato contatti per il rinnovo, né sembra intenzionata a farlo. Una permanenza senza prolungamento esporrebbe il club al rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Per questo, secondo quanto riportato dalle fonti, la dirigenza bianconera sarebbe pronta ad accettare un’offerta di circa 20 milioni di euro, pur di incassare subito.

Inoltre, l’eventuale cessione del serbo libererebbe spazio salariale e permetterebbe alla Juventus di reinvestire su un attaccante più funzionale al nuovo corso tecnico. Vlahović, infatti, è considerato un giocatore di valore assoluto, ma non sempre integratosi con le idee tattiche recenti.

Per ora tutto tace in Italia

Il dato più sorprendente è che nessuna testata italiana ha ancora riportato questo rumor. Né La Gazzetta dello Sport, né il Corriere dello Sport, né Tuttosport o Sky Sport risultano avere accennato alla possibilità di un’operazione tra Juve e Milan per Vlahović. Eppure, le fonti britanniche sostengono che i contatti indiretti tra i club sarebbero avvenuti proprio nei giorni scorsi.

Non è chiaro se il Milan abbia già presentato una proposta ufficiale o se stia valutando la fattibilità economica dell’operazione. Quel che è certo è che l’idea esiste, è concreta, e coinvolge nomi e strategie ben radicate.

Vlahović: numeri e prospettive

Arrivato alla Juventus nel gennaio 2022 per una cifra vicina agli 80 milioni di euro dalla Fiorentina, Vlahović ha vissuto alti e bassi in bianconero, senza mai trovare la continuità da bomber assoluto che ci si aspettava. Tuttavia, resta un attaccante dal valore indiscusso, con 42 gol segnati in tre stagioni, una media realizzativa comunque importante, e con soli 25 anni compiuti.

Un eventuale trasferimento al Milan rilancerebbe la sua carriera in un contesto in cui sarebbe titolare fisso, con un allenatore che lo conosce bene e un progetto ambizioso che punta a tornare protagonista in Serie A e in Europa.