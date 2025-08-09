Colonia-Atalanta Diretta LIVE: dove vederla in diretta tv e Formazioni in campo

L’Atalanta prosegue il suo percorso di preparazione estiva con un test di grande interesse in terra tedesca. La squadra allenata da Ivan Juric affronterà il Colonia in un’amichevole che servirà a testare condizione fisica, meccanismi tattici e soluzioni offensive in vista dell’avvio ufficiale della stagione 2025/26. Il match si disputerà al RheinEnergieStadion di Colonia, impianto da oltre 50.000 posti che sarà teatro di una sfida dal sapore internazionale.

Colonia-Atalanta

Per la Dea si tratta del penultimo appuntamento precampionato, dopo aver già affrontato formazioni di spessore come Lipsia e Monza, entrambe superate in rimonta. Due successi che hanno dato fiducia al gruppo e messo in evidenza una squadra capace di reagire anche in situazioni di svantaggio.

Formazioni Ufficiali di Colonia – Atalanta:

Colonia: Schwabe, Schmied, Hubers, Krauß, Martel, Kaminski, Johannesson, Sebulonsen, Thielmann, Bulter, Hansen. A disposizione: Zieler, Kobbing, Heintz, Waldschmidt, Huseinbasic, Ache, Kainz, El Mala, Paçarada, Gazibegovic, Maina. Allenatore: Lukas Kwasniok.

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta, Pašalić, De Ketelaere, Maldini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kossounou, Sulemana, Kamaldeen, Scamacca, Samardžić, Godfrey, Palestra, Giovane, Brescianini, Bernasconi, Del Lungo, Ahanor. Allenatore: Ivan Jurić.

Arbitro: Robin Braun (assistenti: Christian Bandurski e Dominik Jolk).

Dove vedere Colonia-Atalanta in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Colonia e Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Diretta TV: tramite l’app DAZN installata su smart TV compatibili o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, console da gioco e decoder TIMVISION Box o Sky Q con app integrata.

tramite l’app DAZN installata su smart TV compatibili o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV, console da gioco e decoder TIMVISION Box o Sky Q con app integrata. Streaming: visione in diretta su smartphone, tablet, PC e notebook accedendo alla piattaforma DAZN via browser o app ufficiale.

Dettagli del match

Data: sabato 9 agosto 2025

sabato 9 agosto 2025 Orario calcio d’inizio: 15:30

15:30 Stadio: RheinEnergieStadion, Colonia

RheinEnergieStadion, Colonia Trasmissione: DAZN

Un test utile per valutare la condizione

Quella contro il Colonia sarà una sfida probante per l’Atalanta non solo per la qualità dell’avversario, ma anche per le caratteristiche fisiche e l’intensità tipica delle squadre tedesche. Juric potrà verificare lo stato di forma di elementi chiave come Scamacca e Samardzic, valutare l’impatto dei nuovi innesti e dare minuti preziosi a chi ha avuto meno spazio nei precedenti incontri.

Il Colonia, dal canto suo, sfrutterà l’occasione per misurarsi con una formazione italiana di alto livello, utile per testare i progressi nella costruzione della manovra e nell’organizzazione difensiva in vista della Bundesliga.