Cluj-Roma Diretta Tv Streaming e Formazioni Europa League 26-11-2020

Dove vedere in Diretta Tv e Streaming Cluj Roma, 4° Giornata della fase a Gironi di Europa League giovedì 26 Novembre alle ore 18:55. Canali: Sky Sport, Now Tv, Sky Go.

Alle 21:00 di giovedì 26 novembre la Roma di Fonseca scende in campo allo stadio “Constantin Radulescu” contro i rumeni del Cluj per la 4° delle 6 partite della fase a Gironi di Europa League.

I giallorossi hanno vinto il 5 novembre scorso con un sonoro 5 a 0 lo scontro diretto contro il Cluj e sono saliti a quota 7 punti nel Gruppo A di Europa League.

Con un risultato positivo in Romania la Roma potrebbe ipotecare la qualificazione al turno successivo.

La Roma infatti è al comando con 7 punti in classifica nel Gruppo A di Europa League seguita da Cluj e Young Boys che ne hanno 4 mentre il CSKA Sofia è ultimo con 1 punto ottenuto proprio nel pareggio a reti bianche all’Olimpico contro i giallorossi.

Dove vedere Roma – Cluj 3° Giornata Europa League

La Roma viene da 4 vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League e domenica scorsa ha travolto il Parma 3 a 0 alla ripresa del campionato.

Fonseca attuerà un ampio turn over in Europa League visto che la Roma è attesa domenica dallo scontro al vertice al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Dzeko si è negativizzato dal covid e potrebbe fare una staffetta in corso partita con Borja Mayoral che dovrebbe partire ancora titolare supportato da Carles Perez e Pedro per un tridente tutto spagnolo. A Centrocampo ci sarà spazio per Villar con Lorenzo Pellegrini mentre in difesa giocherà Juan Jesus con Smalling e Cristante ed in porta Pau Lopez al posto di Mirante.

Nella Liga Romena il Cluj dopo 11 partite giocate è 3° in classifica a quota 21 punti con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte

Il Cluj è a 4 punti a pari merito con lo Young Boys nel Gruppo A di Europa League grazie alla vittoria ottenuta all’esordio contro il Cska Sofia in trasferta ed il pareggio in casa contro lo Young Boys giovedì scorso. In casa avrà bisogno di una vittoria se vuole aprire il discorso qualificazione ed agganciare la Roma al comando.

Si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto per il primato nel Girone ed il passaggio del turno e la Roma deve vincere questa partita se vuole chiudere al più presto il discorso qualificazione.

Dove vedere Cluj – Roma in Diretta Tv e Streaming:

Cluj Roma, 4° Giornata di Europa League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky giovedì 26 Novembre ore 21:00 al canale Sky Sport 1 HD e Sky Sport (canali 201 e 252 del satellite).

La telecronaca della partita sarà di Riccardo Gentile e commento tecnico di Daniele Adani.

Anche sul digitale terrestre su TV8 si potrà vedere Cluj Roma in diretta tv in chiaro.



Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Cluj Roma in diretta streaming utilizzando l’applicazione Sky Go oppure è possibile acquistare la visione del match su Now Tv.

Probabili Formazioni di Cluj – Roma:

Fonseca adotterà un ampio turn over per far risparmiare energie a diversi titolari in vista dell’importante match di domenica al San Paolo contro il Napoli in campionato.

La Roma scende in campo con il solito 3-4-2-1 in Pau Lopez in porta e difesa a 3 formata da Smalling, Cristante e Juan Jesus. A centrocampo ci saranno Villar e Pellegrini e sulle fasce Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco il tridente spagnolo formato da Borja Mayoral punta centrale con alle spalle Pedro e Carles Perez.

Il Cluj scende in campo con il 4-4-2 con Balgardean in porta e nella difesa a 4 Susic a destra e Camora a sinistra con Manea e Ciubotariu centrali. A Centrocampo ci saranno Hoban e Itu al centro con Deac a destra e Djokovic a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Rondon e Debelijuh.

CLUJ (4-4-2): Balgardean; Susic, Manea, Ciubotariu, Camora; Deac, Hoban, Itu, Djokovic; Rondon, Debelijuh.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Carles Perez, Villar; Borja Mayoral

Precedenti e Statistiche di Cluj – Roma:

L’ultimo precedente è stato giocato nella 3° Giornata di Europa League il 5 novembre scorso e la Roma ha travolto il Cluj con un netto 5 a 0 con una doppietta di Borja Mayoral ed i gol di Mkhitaryan, Ibanez e Pedro.

Roma e Cluj si sono incontrate già 4 volte in Champions League nella stagione 2008-2009 e 2010-2011.

All’Olimpico la Roma ha perso nel 2008-2009 1 a 2 contro il Cluj e vinto 2 a 1 nel 2010-2011.

Mentre in Romania ha vinto la Roma 3 a 1 nel 200 e pareggiato 1 a 1 nel 2011.

