Calciomercato Milan: cifre e dettagli operazione Pavlovic. Emerson Royal vicino? Si lavora per Fofana e Samardzic

Dopo l’acquisto di Alvaro Morata e in attesa che si sblochino le trattative per Emerson Royal, Youssouf Fofana e Lazar Samardzic, pare ormai fatta per il secondo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato: Strahinja Pavlovic è destinato a vestire il rossonero.

Il difensore serbo aveva già resa nota la volontà di lasciare Salisburgo per un’avventura più ambiziosa facendo l’occhiolino al Milan e la resistenza della dirigenza del club austriaco sembra essere stata definitivamente battuta tanto che l’accordo sarebbe stato raggiunto.

Per 20 milioni circa più bonus Paulo Fonseca potrà contare sulla fisicità di questo difensore centrale, il quale percepirà 1,5 milioni a stagione per quattro anni.

Il ventitreenne è alto ben 194 centimetri ed è mancino, il primo che arriva al Milan dopo l’addio di Alessio Romagnoli due anni fa e all’aeroporto potrebbe incrociarsi con Malick Thiaw, pronto a trasferirsi al Newcastle qualora arrivi l’offerta decisiva da 35-40 milioni.

Come anticipato prima, sembra tutto fatto anche per Emerson Royal, terzino destro del Tottenham che, voluto da Fonseca in persona, potrebbe anch’egli vestire il rossonero molto presto.

Si alternerà a, o rimpiazzerà, Davide Calabria e garantirà rapidità sulla fascia, anche se non molti gol. Il grave infortunio di Florenzi (rottura del crociato e menisco) ha reso necessario accelerare per adeguare la zona del campo. Non nota la cifra che percepirà, mentre agli inglesi dovrebbero andare circa 15 milioni più bonus.

Per quanto riguarda Fofana e Samardzic, infine, se con i giocatori l’accordo c’è (almeno per quanto riguarda il francese), manca ora quello con i rispettivi club. Il Monaco ha sparato alto, troppo alto, e deve ridimensionarsi altrimenti perderà il giocatore a zero tra un anno, mentre l’Udinese vuole 20 milioni più bonus e il Milan ne offre una quindicina. Si tratta a oltranza.

