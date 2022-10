Classifica stipendi Allenatori Serie A 2022-23: chi guadagna di più?

Nonostante la crisi economica che colpisce anche il calcio ed il massimo campionato italiano alcuni allenatori di Serie A guadagnano cifre decisamente importanti.

Le società calcistiche oltre agli ingaggi dei giocatori devono pensare anche alla scelta dell’allenatore e di tutto lo staff e dei relativi ingaggi.

Scegliere l’allenatore adatto ad una squadra è di fondamentale importanza e può costare lo Scudetto, la salvezza, promozione o vittorie di trofei importanti.

In base ai risultati ottenuti un allenatore viene confermato o esonerato o gli viene proposto un rinnovo con uno stipendio più alto o con contratto pluriennale.

Come ogni anno sono stati resi noti gli stipendi degli allenatori della Serie A e stilata la relativa classifica.

Al primo posto c’è l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che guadagna 7 milioni di euro netti a stagione più Bonus.

Al 2° posto l’allenatore della Roma Josè Mourinho, anche per lo “Special One” stipendio di 7 milioni di euro.

Al 3° posto c’è l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi che viene pagato 5,5 milioni di euro.

A seguire Stefano Pioli, l’allenatore del Milan Campione d’Italia in carica, con 4 milioni di euro.

Al 5° posto c’è l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti con 3,2 milioni di euro.

Al 6° posto c’è l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri con 3 milioni di euro.

A seguire al 7° Giampiero Gasperini che all’Atalanta guadagna 2,2 milioni di euro.

All’8° posto ci sono appaiati l’allenatore del Bologna Thiago Motta e Ivan Juric del Torino con 2 milioni di euro.

A chiudere la top Ten troviamo Vincenzo Italiano della Fiorentina con 1,7 milioni di euro.

Gabriele Cioffi, che è stato da poco esonerato dalla panchina del Verona, è 11° e anche l’ultimo a toccare la cifra di 1 milione di euro.

Alessio Dionisi del Sassuolo è 12° e guadagna 850.000 euro seguito da Davide Nicola della Salernitana con 800.000.

Dejan Stankovic neo-allenatore della Sampdoria guadagna 700.000 euro e subito dietro di lui c’è Paolo Zanetti dell’Empoli con 600.000 euro.

Luca Gotti dello Spezia guadagna mezzo milione di euro, seguito da Marco Baroni del Lecce che ne guadagna 450.000 e Massimiliano Alvini della Cremonese con 400.000.

A chiudere la classifica degli allenatori ci sono Andrea Sottil dell’Udinese con 300.000 euro e Raffaele Palladino del Monza con 200.000 euro.

Classifica stipendi allenatori Serie A: