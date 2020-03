Classifica squadre che tirano più in porta: Ajax 1°, Atalanta nella Top10

Nel calcio moderno la fase offensiva ha assunto un aspetto sempre più importante. Le squadre che giocano meglio, infatti, sono considerate quelle che hanno un migliore attacco e quindi segnano di più. Parte integrante dei gol sono ovviamente i tiri in porta, che caratterizzano una delle qualità migliori di un attaccante.

In Italia, prima della sospensione del calcio giocato per l’emergenza coronavirus, la squadra ad essere in testa per la quantità di tiri in porta era l’Atalanta. La squadra di Gasperini, che è considerata la più spettacolare della serie A dal punto di vista del gioco, è andata a segno 70 volte in 25 partite. Una cifra estremamente alta, che equivale a quasi 3 gol fatti a partita.

Per quanto riguarda la Premier League, invece, la squadra che ha tirato maggiormente in porta è il Liverpool. La squadra campione d’Europa, nonostante abbia segnato 66 gol e quindi 4 in meno rispetto alla Dea, ha comunque una percentuale di tiri nello specchio superiore. A guidare però la classifica di questo dato in Europa è l’Ajax, come riportato dal CIES (Centro Internazionale di Studi dello Sport).

Ecco la classifica delle top 10:

Ajax Red Bull Salisburgo Atalanta Bayern Monaco Paris Saint-Germain Slavia Praga Celtic Rangers Manchester City Dinamo Kiev

