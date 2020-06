Classifica guadagni calciatori su Instagram: Cristiano Ronaldo 1°

I social non sono solo intrattenimento e svago, ma spesso portano a una grande quantità di soldi. Attraverso i post sponsorizzati di Instagram, i calciatori hanno guadagnato una grossa somma di denaro. Secondo uno studio, nell’ultimo anno i primi 3 ad aver incassato di più pubblicando sul social sono Ronaldo, Messi e Beckham

Il mondo del calcio è un vero e proprio motore dell’economia. Negli anni, infatti, è diventata sempre più un’attività redditizia a livello mondiale, coinvolgendo movimenti molto numerosi di persone. I calciatori sono spesso considerati degli idoli, soprattutto tra i più piccoli, che sfruttano ogni mezzo e tecnologia per seguirli dentro e fuori dal campo.

Con l’esplosione dei social, che ormai sono presenti nella vita di tutti i giorni, gli sportivi sono seguiti costantemente, sia dai tifosi che dagli sponsor. In particolare, Instagram è diventata una vera e propria fonte di guadagno per i protagonisti del calcio, che quotidianamente pubblicano post sponsorizzati che portano a dei ricavi economici sostanziosi .

Buzz Bingo ha pubblicato uno studio in cui viene stilata una classifica dei calciatori che incassano di più attraverso Instagram. Secondo il rapporto, al primo posto si trova Cristiano Ronaldo, con un guadagno complessivo di 44,3 milioni di euro nell’ultimo anno. L’attaccante della Juventus precede il suo eterno rivale Lionel Messi, che si piazza al secondo posto con 26,8 milioni di euro.

Al terzo posto c’è una sorpresa. I dati forniti, infatti, non fanno riferimento solo ai calciatori attualmente in attività, ma anche alle ex stelle e alle celebrità. A completare il podio si trova così David Beckham, che avrebbe guadagnato 10,2 milioni di euro negli ultimi 12 mesi.

Nella classifica complessiva è presente anche Neymar con 7,1 milioni di euro, che precede il milanista Zlatan Ibrahimovic con 6,7 milioni. A chiudere il tutto c’è il polacco Robert Lewandowski, con un guadagno di 3,8 milioni e sopra di lui l’ex pallone d’oro Ronaldinho, che ha ricavato nell’ultimo anno dal social 4,8 milioni.

