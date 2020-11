Clamoroso, Svezia: incontro con ct e capitano, Ibrahimovic può tornare in nazionale!

Clamoroso dalla Svezia: Ibrahimovic potrebbe tornare in Nazionale in vista dell’Europeo di giugno. Ci sarebbe già un accordo di massima con il CT Janne Andersson e la federazione svedese.

“Long time no see (è molto tempo che non ci si vede)“. Con queste poche parole allegate ad una foto pubblicata su Instagram lo scorso 2 novembre, in cui indossa la maglia numero 10 della sua Svezia, Ibrahimovic aveva fatto sognare i tifosi di tutto il mondo desiderosi di vederlo ancora in campo con la maglia della Nazionale scandinava. Un sogno che, a distanza di cinque anni dall’ultima partita disputata da Ibrahimovic con la Svezia (Svezia-Belgio 0-1 del 22-06-2016), potrebbe diventare realtà.

Stando a quanto riporta Svenskfootball.se pare infatti che il gigante di Malmo abbia incontrato segretamente l’attuale commissario tecnico della formazione gialloblu, Janne Andersson e il segretario generale della federcalcio svedese, Hakan Sjostrand, per parlare del suo ritorno in vista di Euro 2021. Un ritorno che darebbe sicuramente più forza alla squadra che, inserita nel gruppo E, affronterà Spagna, Polonia e Slovacchia.

Ovviamente nulla è certo per il momento, ma qualora Ibrahimovic decidesse davvero di tornare, allora la Svezia vedrebbe aumentare le sue possibilità di fare bene nella competizione. In fondo parliamo sempre di colui che detiene il record di gol segnati con la maglia gialloblu: ben 62 in 116 presenze. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

