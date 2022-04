Pagliuca vuole vendere l’Atalanta per comprare il Chelsea? Arriva smentita

Atalanta, il socio di maggioranza Stephen Pagliuca punta all’acquisto del Chelsea di Roman Abramovich. Ma, con una nota ufficiale, smentisce di voler cedere le proprie quote del club bergamasco.

Stephen Pagliuca continua ad investire nel mondo del calcio: dopo aver rilevato un paio di mesi fa il 47,5% delle azioni dell’Atalanta, l’imprenditore italoamericano, proprietario dei Boston Celtics, punta ora ad acquistare il Chelsea da Roman Abramovich.

Il magnate russo è stato costretto a cedere tutti i beni posseduti Oltremanica in conseguenza delle sanzioni applicate dal governo Johnson agli asset russi presenti sul suolo britannico. Sanzioni che si inseriscono nell’ambito di una strategia antiputiniana adottata dai Paesi Nato dopo l’esplosione del conflitto russo-ucraino.

Logo Chelsea FC: dall’account Twitter ufficiale del club londinese

Così, mentre la squadra campione d’Europa in carica è in vendita, Pagliuca annuncia di voler presentare ad Abramovich un’offerta d’acquisto (la deadline è fissata per giovedì 17 aprile) che “Ci aspettiamo soddisfi i requisiti e regolamenti della Premier League, del governo britannico e della UEFA, e ci impegniamo a onorare il nostro impegno per la credibilità e la buona tutela del Chelsea Football Club fin dal primo giorno”.

Un’offerta “Sostanziale e credibile”, la definisce Pagliuca, che dimostri il serio intento della cordata americana ad impegnarsi nel progetto Chelsea: “. Il nostro primo obiettivo è quello di fare investimenti strategici per continuare a competere per campionati e trofei. Supporteremo i nostri giocatori e manager per assicurarci che il Chelsea sia abitualmente vincitore e contendente al titolo, sia in Premier League, Champions League o Women’s Super League. Inoltre, continueremo a investire nel settore giovanile per sviluppare le stelle del futuro e non saremmo qui se non avessimo una visione eccitante e inclusiva per il Chelsea”.

Pagliuca non cede le proprie quote di partecipazione nell’Atalanta

Smentite anche le voci, circolate nei giorni scorsi, che volevano uno Stephen Pagliuca pronto a “disfarsi” delle proprie quote di partecipazione nell’Atalanta Bergamasca Calcio. Come detto in precedenza, l’imprenditore italoamericano detiene, attraverso il fondo d’investimenti Capital Bain, il 47,5% delle azioni della “Dea”.

Con una nota ufficiale, Pagliuca ha voluto ribadire il proprio impegno nella squadra bergamasca: “. Siamo partner di lungo periodo ed entusiasti di continuare il successo del club”. Ciò che i tifosi nerazzurri volevano sentire.