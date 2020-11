Clamoroso, possibile cessione Atalanta: trattativa tra Radrizzani e Percassi

Spunta un nome nuovo per quanto riguarda la gestione economica e tecnica della formazione nerazzurra dell’Atalanta. Infatti la posizione di Percassi non pare così sicura e all’orizzonte sarebbe pronto Radrizzani.

Il proprietario del Leeds, in grado di riportare la formazione inglese nella massima serie dopo sedici anni, vuole conquistare anche il calcio italiano.

Percassi, ex calciatore, imprenditore e proprietario dell’Atalanta. Fonte: Percassi Wikipedia

Radrizzani è riuscito ad aggiudicarsi la proprietà da Cellino e poi ha raddoppiato i ricavi della società. Inoltre l’imprenditore Radrizzani è proprietario di Eleven Sport, un’azienda attiva nei settori dei media, ma con notevoli interessi nel calcio nostrano.

Proprio nelle scorse ore si sarebbe creato un asset tra il proprietario dei bergamaschi e lo stesso imprenditore italiano. Dopo il fallimento della trattativa con il Genoa, la chiusura dei rapporti con Preziosi, dopo un lungo ed estenuante braccio di ferro, ora si aprono nuove strade.

Sappiamo come la società bergamasca sia considerata molto bene. È un gioiello di gestione economica e sportiva. Lo stesso proprietario del Leeds avrebbe usato il termine di “modello esemplare” in una sua recente intervista alla Gazzetta dello Sport.

Percassi è considerato un imprenditore serio ed affidabile, uno tra i migliori della Serie A. Certo in questo momento l’Atalanta sta andando più che bene anche da un punto di vista economico. Ci sono poche possibilità che lo stesso imprenditore voglia disfarsene a cuor leggero.

Si pensa che sia sotto un’altra operazione. Questa riguarderebbe un’ipotetica swap di equity. In pratica ci sarebbe sul tavolo uno scambio di quote azionarie, grazie ai quali per l’imprenditore dell’Atalanta si aprirebbe un importante scenario d’investimento in Inghilterra. Lo stesso vale per il patron del Leeds.

Il calcio, in questo momento, soffre di una carenza di ricavi, pubblico e biglietti. Sarebbe una boccata d’ossigeno per entrambi con valore aggiunto.

