Clamoroso: Mourinho vuole Dybala alla Roma

Calciomercato, niente Inter per Dybala! L’argentino si è promesso alla Roma?

Potrebbe esserci la Roma nel futuro di Paulo Dybala: l’argentino non ha rinnovato con la Juventus, che sta già cercando il suo sostituto, e il prossimo 30 giugno lascerà Torino a parametro zero. La “bomba” di mercato giunge da Radio Radio, emittente secondo la quale sulle tracce di Dybala ci sarebbe la Roma di José Mourinho.

Proprio il tecnico portoghese svolgerebbe un ruolo chiave nel passaggio dell’argentino in giallorosso. La Roma, ancora in lotta per la conquista della Conference League, la quale potrebbe essere il primo trofeo continentale della sua storia, vorrebbe farsi un regalo e aggiungere un tassello di assoluto spessore tecnico al proprio organico.

Dybala andrebbe ad affiancare Tammy Abraham, che verrà riscattato dal Chelsea, andando così a costituire una delle coppie offensive più forti del campionato. Tiago Pinto, DS della Roma, riuscirebbe così a fare uno sgarbo al collega Marotta. L’Inter è infatti data in trattativa con Dybala e il suo agente Antùn da diverse settimane, ma se le indiscrezioni di Radio Radio dovessero essere verificate, lo scenario potrebbe totalmente cambiare.

Calciomercato Roma: Dybala per sostituire Zaniolo?

E proprio sull’asse Roma-Torino potrebbe svilupparsi l’affare più importante della prossima sessione di mercato estiva: con Niccolò Zaniolo che sembra destinato alla Juventus (si parla di un’offerta bianconera da 50 milioni), sarebbe proprio Paulo Dybala a sostituire il classe ’99 al centro dell’attacco giallorosso.

La “Joya” diverrebbe il nuovo fulcro del progetto romanista. Un progetto che con Mourinho prova a puntare sempre più in alto, per riuscire a riattestarsi, nei prossimi anni, nelle posizioni di vertice. Quelle che valgono lo Scudetto.