Clamoroso in casa Juve: un nuovo infortunio cambia tutto, e ora si riapre una pista di mercato inaspettata

La Juventus si ritrova a fare i conti con un imprevisto che potrebbe cambiare le carte in tavola. Dopo il pareggio casalingo contro lo Sporting CP, che ha mostrato luci e ombre della nuova filosofia targata Spalletti, arriva una notizia che rischia di scuotere gli equilibri di mercato bianconeri.

Il bicchiere mezzo pieno è il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, ormai rigenerato sotto la guida del nuovo tecnico. Ma dietro le buone notizie si nasconde un risvolto inatteso che riguarda Fabio Miretti, il giovane centrocampista rientrato da un lungo stop e ora di nuovo al centro delle voci di mercato.

Dopo l’infortunio alla spalla durante il ritiro estivo e la successiva lesione muscolare, Miretti aveva finalmente ritrovato il campo nei minuti finali della sfida con lo Sporting. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando un’altra tegola stavolta in casa Bologna non ha riacceso una vecchia fiamma di mercato.

A Parma, Remo Freuler è uscito al 56° per un infortunio che si è rivelato ben più serio del previsto: frattura scomposta della clavicola destra, con intervento chirurgico eseguito il 4 novembre. I tempi di recupero stimati? Almeno due mesi. Una notizia che ha costretto la dirigenza rossoblù a guardarsi intorno in cerca di un sostituto di livello.

E qui entra in scena di nuovo Miretti. Già corteggiato in estate da diversi club, tra cui il Napoli di Conte, il talento bianconero potrebbe diventare l’obiettivo numero uno per gennaio. A Torino lo spazio resta poco, e l’occasione di giocare da protagonista in una piazza ambiziosa come Bologna potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera.

Le prossime settimane saranno decisive: tutto dipenderà dalle condizioni di Freuler e dalle scelte della Juventus, che dovrà decidere se privarsi del suo giovane regista proprio nel momento in cui sembra aver ritrovato fiducia e condizione.

