Clamoroso: Buffon può andare al Barcellona!

Gianluigi Buffon non ha voglia di fermarsi: a 43 anni, dopo aver annunciato il suo secondo e definitivo addio alla Juventus, il portierone di Carrara è alla ricerca di una nuova squadra che gli offra un’altra sfida nella sua interminabile carriera.

Una sfida che potrebbe riportarlo fuori dai confini nazionali, stavolta in Spagna a Barcellona, che secondo il quotidiano “Sport” avrebbe offerto a Buffon il ruolo di vice Ter Stegen per la prossima stagione. Il club, tornato nelle mani di Laporta, sta dando vita a una vera rivoluzione: ha già annunciato l’acquisto di Aguero, sta per ufficializzare Depay e vuole costruire una rosa che possa competere sin dal prossimo anno per vincere la Champions.

In questo firmamento di grandi stelle Buffon troverebbe la giusta collocazione come uomo spogliatoio, in grado di mettere a disposizione la sua grande esperienza al servizio dei più giovani e farsi trovare pronto qualora dovesse servire. Non a caso, il Barcellona, come riporta “Sport”, ha intenzione di promuovere in prima squadra il portiere delle giovanili Inaki Pena. Buffon rappresenterebbe una figura “guida” per lui, mentre garantirebbe a Ter Stegen un ricambio di qualità.

Il portiere di Carrara si prenderà tutto il tempo necessario per decidere del suo futuro. Avrebbe voglia di puntare ai Mondiali 2022 in Qatar, dunque preferirebbe una soluzione che gli garantisse un posto da titolare. Ma il richiamo di una squadra come il Barcellona non può lasciarlo indifferente.

