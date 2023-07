Clamoroso: anche l’Inter vuole Mbappé! Ecco chi lo vuole

Kylian Mbappé – StadioSport.it

Clamorosa indiscrezione da oltre manica. Il fuoriclasse classe francese Kylian Mbappé, messo con le spalle al muro dal PSG, potrebbe arrivare in Italia. L’Inter è sulle sue tracce.

Il patron del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, non si fida più del suo campione ed è stato molto chiaro: “Mbappé, non andrà mai via a parametro zero, o rinnova o sarà addio”. Più che una questione di soldi, è una questione di principio. Il calciatore immagine, l’uomo simbolo non può tradire così.

Mbappé in questo momento non è stato convocato per la tournèe asiatica. Una rottura clamorosa, per mettere pressione all’entourage del giocatore, che deve decidere se rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Il possibile trasferimento al Real Madrid a parametro zero, non è tollerabile. Di conseguenza il PSG avrebbe pensato ad una soluzione estrema: prestito.

Mbappé in Italia: chi se lo può permettere?

In questo momento Mbappé secondo quanto rivelato prima dalla rivista Forbes e dal noto giornale francese Le Parisien percepisce un ingaggio intorno ai 70 milioni di euro all’anno. Un accordo firmato solo l’anno scorso con tanto di bonus al momento della firma , che prevede anche un bonus fedeltà in caso di rinnovo.

Cifre fuori portata per molti top club, figuriamoci per quelli italiani. Ma ultimamente il mondo arabo, si è interessato al mondo del calcio e ha letteralmente stravolto le dinamiche del calciomercato. Dall’Arabia è arrivata una offerta monstre per Mbappè, che secondo Sky Sport non avrebbe suscitato tanto interesse, non tanto per l’ingaggio, ma per l’appeal di un movimento per un classe ’98.

Con tutti questi numeri e variabili, per il PSG, sarà difficile trovare la migliore soluzione. Ma ecco l’asso nella manica. Dall’Inghilterra, secondo Sky Sport Uk, arriva la bomba di calciomercato: l’Inter è sulle tracce di Mbappé.

L’emittente inglese, avrebbe indicato l’Inter come una papabile pretendente al prestito auspicato dal PSG. Non sarebbe sola però, perché anche Barcellona, Chelsea, Manchester United e Tottenham avrebbero chiesto informazioni. Tutti vogliono Mbappé, e poi si dovrebbe continuare a parlare di fair play finanziario. Ma in fondo sono solo storie estive, e tutti possono sognare