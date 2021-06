Clamoroso a Siena: Manolo Portanova accusato di stupro di gruppo

Il fatto sarebbe accaduto in un appartamento di Siena la scorsa settimana, nel corso di una festa. Tra gli accusati spunta fuori anche il nome di Manolo Portanova, giovane centrocampista del Genoa (in prestito dalla Juventus) e della nazionale azzurra Under 21 (con la quale ha già esordito).

Manolo Portanova con la maglia della Juventus – fonte: profilo Twitter Juventus

A seguito della denuncia di stupro presentata da una studentessa 21enne finiscono ai domiciliari, complessivamente, tre ragazzi di 20 anni mentre un altro membro del gruppo sotto accusa, ancora minorenne, viene denunciato alla Procura del Tribunale dei minori di Firenze.

Manolo Portanova, attualmente ai domiciliari, verrà sentito lunedì prossimo e, nel frattempo, sono stati disposti degli accertamenti sugli smartphone dei ragazzi, alla ricerca di eventuali video della festa da valutare ad integrazione delle indagini (nello specifico se ne occupa la squadra mobile di Siena).

I legali dei ragazzi, comunque, sostengono che non ci sia stato nessuno stupro o violenza sessuale durante la festa senese, etichettandola solo come una “allegra serata tra amici”.

Gli avvocati dei ragazzi, ascoltati nella giornata di ieri, hanno chiesto, senza successo, la revoca dei domiciliari o quantomeno la possibilità per alcuni di loro di recarsi a lavoro. Ad ogni modo, le indagini proseguono senza sosta con l’obiettivo di fare quanto prima chiarezza su questo caso ed individuare i veri colpevoli.

Chi è Manolo Portanova

Il giocatore classe 2000, figlio dell’ex calciatore Danile Portanova (difensore di Messina, Napoli, Bologna e Siena), ha mosso i suoi primi passi in Serie A quest’anno, soprattutto con la maglia del Genoa.

Centrocampista di buona tecnica, scuola Juventus, si era messo in mostra proprio con la squadra primavera bianconera nella stagione 2019-2020. Quest’anno, sotto la guida del tecnico Andrea Pirlo, ha anche fatto il suo esordio in prima squadra (se si esclude una brevissima apparizione d’approccio nel maggio 2019).

Nella finestra invernale di calciomercato passa poi al Genoa in prestito.

