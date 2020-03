CIES, classifica valori rosa per club: Liverpool 1°, Juventus nella Top10

Come ogni anno, anche in questo 2020, il CIES, osservatorio di statistiche sul calcio, ha diramato la classifica dei top club europei, ordinandoli per valori della rosa.

Non stupisce trovare il Liverpool al primo posto, i campioni d’Europa in carica, nonostante la fresca eliminazione agli ottavi di Champions League subita per mano dell’Atletico Madrid, guidano la classifica con un valore di rosa pari a 1 miliardo e 405 milioni.

Nella top ten è presente anche una squadra italiana, si tratta ovviamente della Juventus, che si piazza però solo al decimo posto, in una top dieci dominata soprattutto dai club inglesi.

Subito dietro al Liverpool troviamo infatti il Manchester City, con un valore della propria rosa pari a 1 miliardo e 361 milioni. Dopo i Citizens è il Barcellona a chiudere il podio, con una somma valori dei cartellini di 1 miliardo e 170 milioni.

I Blaugrana precedono per una “manciata”, sì per dire, di milioni, gli eterni rivali del Real Madrid, che si piazzano così al quarto posto. Valore della rosa di 1 miliardo e 100 milioni.

Quest’anno sono addirittura sei i club il cui valore della rosa supera complessivamente il miliardo di euro, ad aggiungersi ai quattro già citati, abbiamo il Chelsea (1008 M) e il Manchester United (1007 M).

Dietro ai Red Devils troviamo i francesi del Paris Saint-Germain, che soprattutto grazie agli asset Mbappè e Neymar, arriva a un totale di 979 milioni.

Seguono l’Atletico Madrid con 836 milioni e il Tottenham con 787, e a chiudere la top 10, come anticipato è la Juventus, con 783 milioni complessivi.

All’undicesimo posto, con solo dieci milioni di scarto dalla Juventus, abbiamo un altro club italiano, l’Inter, che guadagna molte posizioni dallo scorso anno e chiude con 773 milioni, anticipando le migliori squadre tedesche.

Solo tredicesimo il Bayern Monaco (716 M), preceduto anche dal Borussia Dortmund che arriva a 756 milioni.

Dalla tredicesima posizione occupata dal Bayern, abbiamo uno scarto importante e arriviamo ai 626 milioni del Lipzia, ben più di cento milioni meno dei connazionali bavaresi.

Nella top 20 è presente solo un’altra squadra italiana, si tratta del Napoli, che con 617 milioni si piazza al diciassettesimo posto, ottimo risultato che lascerà ancor più l’amaro in bocca ai tifosi partenopei, che si aspettavano sicuramente una stagione 2019-2020 con altre prospettive.

