Ciclismo, a Van Der Poel la Milano-Sanremo

Ciclismo, Milano-Sanremo: Van der Poel trionfa nella “Classica di primavera”. Il corridore della Alpecin fa la differenza nella discesa dal Poggio, e taglia il traguardo prima di un grandissimo Filippo Ganna, secondo. Chiude il podio Van Aert, che deve inchinarsi nuovamente al rivale dopo aver perso i Mondiali di ciclocross lo scorso 5 febbraio.

Mathieu Van Der Poel conquista l’edizione numero 114 della Milano-Sanremo. La “Classica di Primavera”, una delle cinque “Monumento” del ciclismo, si è consumata oggi su una distanza di 294 Km, e ha visto trionfare l’olandese della Alpecin davanti al nostro Filippo Ganna (primo italiano sul podio dai tempi di Nibali, nel 2012) e Wout Van Aert, nuovamente sconfitto dall’eterno rivale dopo aver pagato dazio nei Mondiali di ciclocross ad Hoogerheide lo scorso 5 febbraio.

All’appello, come da aspettative per una corsa di tale prestigio, alcuni dei maggiori nomi del circuito: oltre al già citato Van Aert, prendevano il via il detentore Matej Mohoric, capace di fare la differenza viste le grandi doti da discesista, e il tre due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogacar, che si presentava a questo evento dopo aver vinto la Parigi-Nizza.

Van Der Poel vince la Milano-Sanremo. Foto dall’account Twitter della Alpecin @AlpecinDCK

Van Der Poel, per nulla intimorito dalla concorrenza, ha messo in riga tutti gli avversari, con una prova di alto profilo che l’ha visto fare la differenza scendendo in picchiata dal Poggio. È lì che il portacolori della Alpecin, capace di segnare un nuovo tempo record di 5:38 per quanto riguarda la specifica salita, ha preso agli avversari otto secondi che sono risultati decisivi per la vittoria finale, arrivata con 15” sul nostro Ganna.

L’olandese, alla sua quarta partecipazione a quest’evento (terzo lo scorso anno), è riuscito a centrare un successo che gli consente di mettere il sigillo sulla seconda classica “Monumento”, dopo che in carriera ha già conquistato il Fiandre due volte, nel 2020 e nel 2022.