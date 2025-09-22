Chivu: “L’Inter poteva chiuderla prima, ma Esposito ha mostrato grande maturità”

Chivu - Stadiosport.it

Cristian Chivu si gode la vittoria dell’Inter contro il Sassuolo, arrivata dopo due sconfitte consecutive in campionato, ma ammette che la partita si sarebbe potuta chiudere molto prima. Allo stesso tempo, l’allenatore ha espresso grande soddisfazione per la crescita e la personalità dimostrata da Francesco Pio Esposito.

Dopo i ko con Udinese e Juventus, i nerazzurri avevano rialzato la testa in Champions League battendo l’Ajax 2-0 in trasferta. Contro il Sassuolo, la squadra è partita forte con il gol di Dimarco, bravo a sfruttare l’assist di Sucic, e ha raddoppiato nel finale grazie a un tiro deviato di Carlos Augusto. Nel mezzo, la rete di Cheddira ha riacceso le speranze degli emiliani, rendendo incandescente il finale di gara. Anche Frattesi era riuscito a segnare, ma il VAR ha annullato per fuorigioco dopo una respinta su tiro di Dimarco.

Chivu analizza la prestazione

“Le note positive sono la vittoria, che era fondamentale, e la prestazione complessiva,” ha dichiarato Chivu a DAZN Italia.

“Potevamo chiuderla prima, ma ci siamo trovati davanti un portiere in serata straordinaria. Quando subisci gol nel finale è normale che subentri tensione, ma abbiamo continuato a giocare e a creare occasioni. Abbiamo sofferto fino all’ultimo, ed è un bene, significa che la squadra ha carattere.”

Il tecnico ha poi sottolineato alcuni aspetti da migliorare: “Possiamo muovere la palla più velocemente, attaccare meglio lo spazio. Non è facile quando l’avversario si chiude dietro, ma atteggiamento e determinazione ci sono stati. Abbiamo costruito azioni per chiuderla prima, ma il portiere ha fatto grandi parate.”

Una delle migliori occasioni è arrivata con una spettacolare rovesciata di Pio Esposito, che avrebbe potuto regalargli il primo gol in Serie A. Nonostante la giovane età, l’attaccante classe 2005 ha impressionato Chivu:

“Ha risposto sul campo, sia ad Amsterdam sia stasera. Regge bene la pressione, sa battersi fisicamente e lavora per la squadra. Sono molto contento di lui. Ha anche la capacità di giocare spalle alla porta e proteggere il pallone. Con Thuram e gli altri attaccanti si completano, e anche Bonny sta facendo bene. Abbiamo quattro punte che possono coesistere.”

Rotazioni e gestione dei portieri

Contro il Sassuolo c’è stato spazio anche per Josep Martinez, all’esordio stagionale, lasciando a riposo Sommer.

“Ho due portieri affidabili che si aiutano a vicenda. Era giusto dare minuti a Pep per inserirlo e avere alternative pronte. Yann resta il titolare, ma Martinez avrà altre occasioni: non è corretto farlo giocare solo in Coppa Italia.”

Sugli spalti di San Siro è proseguita la protesta silenziosa della Curva Nord, che però ha fatto un’eccezione per intonare cori a favore di Chivu.

“Mi fa piacere quando i tifosi sostengono la squadra e trasmettono energia. Sono elementi fondamentali per i ragazzi,” ha concluso l’allenatore

