Chivu commenta il sorteggio Champions contro Bodo/Glimt: “Una minaccia per i grandi club”

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha commentato il sorteggio dei playoff a eliminazione diretta di Champions League che vedrà i nerazzurri opposti ai norvegesi del Bodo/Glimt. La formazione milanese giocherà l’andata in trasferta il 18 febbraio alle 21:00 e il ritorno a San Siro il 24 febbraio alle 21:00, in una doppia sfida che deciderà l’accesso agli ottavi.

Intervenuto sui canali ufficiali del club, Chivu ha invitato a non sottovalutare l’avversario, sottolineando il valore del percorso europeo dei norvegesi. Ogni partita di Champions presenta difficoltà specifiche e richiede massima attenzione tattica e mentale. L’allenatore ha evidenziato come il Bodo/Glimt abbia dimostrato nella prima fase di poter mettere in difficoltà squadre di alto livello, sia in casa sia in trasferta.

Anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti aveva parlato subito dopo il sorteggio, assicurando che la squadra preparerà il doppio confronto curando ogni dettaglio. La linea del club è chiara: rispetto dell’avversario e preparazione meticolosa, senza lasciarsi ingannare dal minor blasone internazionale dei norvegesi.

L’Inter ha chiuso la fase campionato della Champions al decimo posto, mancando per un solo punto l’ingresso diretto tra le prime otto qualificate agli ottavi. Un piazzamento che obbliga ora al passaggio dagli spareggi, ma che non cambia le ambizioni europee del gruppo.

In campionato i nerazzurri guidano la classifica di Serie A con 52 punti, cinque in più rispetto al Milan secondo. Prima del doppio confronto europeo, la squadra sarà impegnata in trasferta contro la Cremonese nella prossima giornata di campionato.

