Chivu amaro dopo Inter-Liverpool: “Rigore inventato, ma le vere penalità sono stati gli infortuni”

Cristian Chivu mastica amaro dopo il ko per 1-0 contro il Liverpool, arrivato ancora una volta nei minuti finali e ancora una volta per un episodio dubbio. Il tecnico nerazzurro lascia trasparire frustrazione, ma mantiene una linea diplomatica nel commentare il rigore concesso a Wirtz.

Per Chivu, vista l’inerzia della gara, “il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”, ma l’Inter si ritrova di nuovo a mani vuote, come già accaduto contro l’Atletico Madrid.

Il contatto Bastoni-Wirtz e quella caduta plateale che ha portato al rigore sono stati vissuti come una beffa:

“Il direttore di gara vedeva perfettamente l’azione e aveva deciso di non intervenire. Quando il VAR entra in scena deve capire le dinamiche del gioco.”

Il tecnico non ha voluto calcare la mano, pur facendo intendere che l’episodio crea un precedente pericoloso:

“Dobbiamo accettare le decisioni, ma anche imparare a difenderci da certe ingiustizie.”

Infortuni decisivi: Calhanoglu e Acerbi out dopo 30 minuti

Chivu, però, individua la vera svolta del match negli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, costretti a lasciare il campo nella prima mezz’ora. Questo ha costretto il tecnico a gestire con prudenza le sostituzioni nella ripresa:

“Una volta persi quei due slot, abbiamo dovuto risparmiare le altre mosse fino agli ultimi minuti, e abbiamo finito la partita a corto di energia.”

L’Inter, a suo dire, aveva trovato la chiave per mettere in crisi il Liverpool dopo un avvio sofferto:

“Abbiamo capito come superare il loro pressing e stavamo crescendo. Ma le energie sono mancate.”

Finale amaro tra rigore contestato e rimpianti

Il discorso di Chivu è lineare:

• L’Inter ha sofferto l’intensità iniziale

• Ha poi preso campo e idee

• Gli infortuni hanno spezzato ritmo e piani tattici

• Il rigore ha chiuso la serata

“È il secondo match di Champions che perdiamo nel finale. Dobbiamo fare meglio nell’ultimo terzo di campo”, ha riconosciuto, pur sottolineando la compattezza del gruppo nonostante i problemi.

Anche Raffaele Palladino, presente negli studi televisivi, ha bollato il rigore come “inesistente”. Chivu ha risposto con un sorriso amaro:

“No comment.”

L’Inter scivola in classifica europea e dovrà ricominciare da quanto di buono mostrato. Per Chivu, le parole d’ordine restano ordine, carattere e lucidità nei momenti chiave, mentre il rammarico per un punto perso resta inevitabile.

