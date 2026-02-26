Chiellini rompe il silenzio dopo l’eliminazione della Juventus: “Meglio che ci fosse Kelly e non io”

La Juventus saluta la Champions League al termine di una sfida combattuta contro il Galatasaray, e a parlare nel post-partita è stato il direttore bianconero Giorgio Chiellini, che si è presentato davanti ai microfoni al posto dell’allenatore Luciano Spalletti. Le sue parole riflettono tutta la delusione per l’eliminazione, ma anche l’orgoglio per la reazione della squadra, rimasta in dieci uomini per oltre un’ora.

La qualificazione era già fortemente compromessa dopo la sconfitta per 5-2 nella gara d’andata a Istanbul, ma la situazione si è complicata ulteriormente con l’espulsione di Lloyd Kelly al 48° minuto nella partita di ritorno. Nonostante l’inferiorità numerica, la Juventus è riuscita a reagire, trovando due gol con Federico Gatti e Weston McKennie dopo il rigore di Manuel Locatelli, portando la sfida ai supplementari.

Alla fine, però, il Galatasaray ha sfruttato l’uomo in più, chiudendo il discorso qualificazione con le reti di Victor Osimhen e Baris Alper Yilmaz.

Chiellini difende squadra e allenatore dopo l’eliminazione

Chiellini ha spiegato perché sia stato lui a parlare nel post-gara, prendendosi la responsabilità del momento difficile.

“Luciano non è qui perché è giusto che sia un dirigente a parlare stasera. Siamo esausti e delusi per il risultato, nonostante la prestazione. Allo stesso tempo, siamo molto orgogliosi per come abbiamo giocato.”

Nonostante l’eliminazione, i tifosi hanno applaudito la squadra al fischio finale, riconoscendo lo sforzo compiuto in una situazione estremamente complicata.

Secondo Chiellini, la prestazione può rappresentare un punto di svolta per il finale di stagione.

“Questa deve essere una base per ritrovare quella scintilla che ci è mancata. Da quando è arrivato Spalletti, abbiamo sbagliato una partita e mezza. Non siamo stati fortunati negli episodi, ma dobbiamo continuare.”

La frase sul cartellino rosso a Kelly fa discutere

Uno dei momenti decisivi della partita è stato il cartellino rosso a Lloyd Kelly, inizialmente ammonito e poi espulso direttamente dopo revisione VAR. L’episodio ha cambiato completamente l’equilibrio della gara.

Chiellini, con la sua consueta ironia, ha risposto in modo significativo quando gli è stato chiesto un commento sull’episodio.

“Diciamo solo che è stato fortunato Kelly a essere lì e non io. Non ho altro da dire.”

Una frase che lascia intendere il disappunto per la decisione arbitrale, pur senza entrare direttamente in polemica.

Una Juventus in difficoltà, ma con segnali di reazione

La Juventus arrivava a questa partita in un momento complicato, con una sola vittoria nelle ultime cinque gare ufficiali e numerose critiche per la mancanza di carattere. Tuttavia, la prestazione contro il Galatasaray ha mostrato una squadra capace di reagire anche nelle difficoltà.

“Dobbiamo continuare a credere in questi giocatori e in questo allenatore. C’è un processo di crescita e questo può includere risultati negativi, anche quando le prestazioni sono buone.”

Il dirigente bianconero ha sottolineato come la stagione sia ancora aperta, con diversi obiettivi ancora da raggiungere.

“Ci sono ancora 12 partite e molto è in gioco. La squadra è pronta, lo abbiamo visto stasera. Il percorso di crescita continua, anche tra difficoltà e ostacoli.”

Ora l’obiettivo diventa il finale di stagione

Chiellini ha invitato l’ambiente a guardare avanti, evitando rimpianti e concentrandosi sui prossimi impegni.

“Il rimpianto è che con un po’ più di concentrazione avremmo potuto andare più avanti. Ora dobbiamo concentrarci sulla Roma e sulle partite che restano.”

L’eliminazione europea rappresenta un duro colpo per la Juventus, ma la reazione mostrata contro il Galatasaray potrebbe rappresentare un segnale importante per il futuro. Il finale di stagione sarà decisivo per valutare il percorso iniziato con Spalletti e le ambizioni del club.