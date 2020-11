Chelsea-Tottenham 0-0: Sintesi 29-11-2020

Risultato e Sintesi di Chelsea – Tottenham 0-0, 10° giornata di Premier League.

Finisce 0-0 il big match della 10° giornata di Premier League tra Chelsea e Tottenham. A Stamford Bridge, Blues e Spurs non si fanno male e danno vita a un match per larga parte noioso e privo di emozioni. Mourinho aggancia il primo posto a 21 punti assieme al Liverpool, Lampard dietro a 19 punti.

Sintesi di Chelsea – Tottenham 0-0

Big match d’alta classifica quello tra Chelsea e Tottenham, ma la sfida tra il maestro Mourinho e l’allievo Lampard si tramuta in una partita soporifera, dove i punti di forza delle due squadre si equivalgono e si anullano.

Nelle prime battute di partita ci prova Ziyech al 2° minuto con un sinistro centrale bloccato da Lloris, risponde Bergwijn al 9° con un destro in area alto di poco su azione di contropiede. Minuto 10 riaprtenza veloce del Chelsea, Werner trova la rete ma il gol è annullato per netto offside.

La squadra di Lampard fa la partita, tentando di attivare il suo reparto offensivo veloce e tecnico, ma sbatte contro l’organizzatissimo sistema difensivo di Mourinho, che nei 90 minuti concederà davvero poco. Dall’altro lato, gli Spurs non riescono a colpire in contropiede come vorebbero e latitano in altre soluzioni offensive.

Minuto 14 tentativo potente di Aurier col destro dalla trequarti ma Mendy è presente e respinge. Al 28° Mount lavora bene nell metà campo avversaria, libera il sinistro che però è alto sopra la traversa.

Dopo un primo tempo anonimo, la ripresa non accende la partita con le due squadre più attente a non subire che a rischiare qualcosa. Molte potenziali chance vanificate sul nascere e nemmeno i cambi scuotono la situazione sul terreno di gioco. Mourinho mette Lo Celso per Ndombele al 65, mentre Lampard gioca le carte Pulisic, Giroud e Havertz ma senza successo.

Minuto 68 errore in disimpegno di Dier, Chilwell mette in area per il tentativo mancino di Ziyech alto sulla traversa. L’occasione più limpida del match arriva solo al 81° quando Mount dal limite dell’area scarica un destro violento e preciso, Lloris risponde però in corner. A match fiinito Mourinho inserisce Lucas e Davies come forze fresche, ma lo 0-0 non si schioda.

CHELSEA – TOTTENHAM 0-0

Il tabellino di Chelsea – Tottenham: 0-0

CHELSEA (4-3-3): MENDY, CHILWELL, THIAGO SILVA, ZOUMA, JAMES, MOUNT, KANTE, KOVACIC, WERNER (74° PULISIC), ABRAHAM (79° GIROUD), ZIYECH (83° HAVERTZ)

A DISP: ARRIZABALAGA, RUDIGER, JORGINHO, PULISIC, GIROUD, AZPILICUETA, HAVERTZ. ALL.: LAMPARD

TOTTENHAM (4-3-3): LLORIS, REGUILON, DIER, ROLON, AURIER, NDOMBELE (65° LO CELSO), SISSOKO, HOJBERG, BERGWIJN (89° DAVIES), KANE, SON (92° LUCAS)

A DISP: SANCHEZ, BALE, HART, LO CELSO, LUCAS, DAVIES, VINICIUS

GOL:

AMMONITI: ZIYECH ( C ), BERGWIJN ( T ), JAMES ( C ), ZOUMA ( C ), MOUNT ( C ) REGUILON ( T )

