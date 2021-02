Chelsea-Manchester United Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 28-2-2021

Sfida d’alta quota tra Blues e Red Devils, pronte a far valere la propria storia in uno dei match più importanti di tutto il panorama calcistico inglese. Allo Stamford Bridge, Tuchel e Solskjaer si giocano l’Europa.

Quando il calendario di Premier League mette di fronte due squadre del calibro di Chelsea e Manchester United sembra inevitabile pensare che il mondo del calcio, in quei novanta minuti, è destinato a fermarsi trascendendo anche dalla posizione in classifica di entrambe le squadre.

Quest’anno, la sfida tra Blues e Red Devils, mette di fronte due compagini vogliose di continuare il proprio percorso di crescita, centrando l’obiettivo Champions League che, attualmente, ha un esito talmente incerto che i 3 punti del match di Sabato 28 Febbraio, ore 17:30, dello Stamford Bridge, possono pesare come un macigno.

Di fronte non ci sono solo due rivali della storia moderna del calcio inglese, ma anche due filosofie totalmente diverse.

Da un lato c’è lo strapotere economico-finanziario di una squadra che si ha iniziato a costruirsi un nome dagli anni 90’ in poi, fino ad esaltarsi con l’arrivo di Roman Abramovich. Il Chelsea costituisce uno dei capostipiti del calcio capitalista che fonda tutte le proprie fortune sui soldi e sulla totale rifondazione di squadra, stadio, attrezzature e società.

Dall’altro, invece, c’è l’attaccamento ad una storia, la responsabilità di una tradizione che pesa ogni volta che un calciatore indossa la maglia dei rossi di Manchester. Lo United è destinato ad essere una squadra di vertice, non solo per il valore economico dei propri acquisti, ma perché è il prototipo perfetto di calcio inglese esportato in Europa.

Due filosofie diverse che incrociano i propri destini in una stagione di grande significato per entrambe. Due squadre giovani che hanno cambiato tanto e che vogliono tornare ad imporsi in campo nazionale e internazionale.

Due squadre che, attualmente, sono troppo lontane dal poter sfidare il Manchester City, ma che possono tranquillamente gettare le basi per il futuro.

Intanto c’è da imporsi sugli straordinari Leicester e West Ham che occupano due delle 4 posizioni valevoli per la Champions. E i tre punti di questa sfida possono essere fatali.

Dove vedere Chelsea-Manchester United Diretta TV e Streaming

Parte dalla panchina il match winner della gara di Champions, Olivier Giroud

Sarà possibile vedere il match tra il Chelsea di Thomas Tuchel e il Manchester United di Ole Gunnar Solsjkaer, con il calcio d’inizio programmato per le ore 17:30 di sabato 28 febbraio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro tra Blues e Red Devils sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto del calcio internazionale e della Premier League come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV.

Le ultime sulle formazioni di Chelsea-Manchester United

I padroni di casa si riassettano dopo l’ottima vittoria in terra spagnola contro l’Atletico Madrid. Riposerà in panchina il match winner Giroud, per dare spazio a Abraham come unica punta.

Dubbio sulla trequarti: straordinari per Werner e Mount o verrà rischiato Ziyech dal primo minuto?

In difesa torna Rudiger, mentre è ancora assente T.Silva.

Il Manchester United, anch’esso proveniente dall’impegno in Europa League, è ancora orfano di Paulo Pogba e Edinson Cavani.

In attacco si alterneranno Rashford e Martial, col secondo che dovrebbe partire dal centro; mentre a centrocampo salgono le quotazioni di Daniel James.

Probabili formazioni di Chelsea-Manchester United

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Rudiger, Azpilicueta, Zouma; M.Alonso, Kovacic, Kantè, R.James; Werner, Mount; Abraham. All. Thomas Tuchel.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic; James, Bruno Fernandes, Rashford; Martial. All. Ole-Gunnar Solskjaer.

Precedenti e statistiche di Chelsea-Manchester United

L’andata si è conclusa 0-0.

Il Manchester United è il miglior attacco del campionato con 52 gol.

Il Chelsea è la seconda miglior difesa della Premier League con 25 gol subiti.

Bruno Fernandes è secondo sia nella classifica gol (15 gol), che nella classifica assist (10 assist).

