Chelsea, calciomercato gennaio 2023: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Il Chelsea è stato indubbiamente la regina di questa finestra di calciomercato invernale, infatti, sono 295 i milioni spesi dai blues per i colpi in entrata. La nuova proprietà ha lanciato subito un grande segnale dal suo arrivo negli scorsi mesi, con l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Potter sulla panchina londinese è iniziata la vera e propria rivoluzione dei Blues. Il primo grande investimento è stato fatto sul difensore del Monaco, Benoit Badiashile, costato 40 milioni, seguito dall’acquisto di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk per 70 milioni di euro e quello di Madueke per 35 milioni dal PSV. La dirigenza londinese è poi riuscita a strappare il prestito fino a fine stagione di Joao Felix, che dopo aver rinnovato con l’Atletico Madrid fino al 2027, ha deciso di accettare il trasferimento in maglia Blues fino a fine stagione

La richiesta di Graham Potter di mettere a segno un altro colpo in difesa e a centrocampo è stata subito esaudita dal club londinese che ha prima ufficializzato Malo Gusto dal Lione per 30 Milioni di euro. Il Chelsea ha sin da subito mostrato i propri apprezzamenti dall’inizio del calciomercato per il centrocampista neocampione del mondo Enzo Fernandez e, dopo aver incassato il rifiuto del Benfica in seguito alla prima offerta presentata la proprietà di Todd Boehly, ha deciso di pagare l’intera clausola rescissoria fissata dal club lusitano, sborsando una cifra di 120 milioni di euro per il calciatore argentino e concludendo di fatto una vera e propria campagna acquisti faraonica.

Per quanto riguarda il calciomercato in uscita, il Chelsea è riuscita a cedere Jorginho all’Arsenal per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, giusto in tempo per far spazio in mezzo al proprio centrocampo a Enzo Fernandez, che da oggi è diventato il centrocampista più pagato della Premier League. Ceduto anche Ziyech che, dopo essere stato a lungo corteggiato anche dal Milan, ha deciso di sposare la causa PSG. Il marocchino è stato uno dei protagonisti principali ai Mondiali in Qatar e il club parigino ha deciso di puntare su di lui per sostituire Pablo Sarabia.

Acquisti:

Benoit Badiashile (Monaco)

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk)

Joao Felix (Atletico Madrid)

Madueke (PSV)

Enzo Fernandez (Benfica)

Malo Gusto (Lione)

Cessioni:

Jorginho (Arsenal)

Ziyech (PSG)

Rosa:

PORTIERI: Mendy, Kepa, Slonina, Bettinelli

DIFENSORI: Fofana, Badiashile, Koulibaly, Chalobah, T.Silva, Cucurella, Chilwell, Hall, James, Azpilicueta, Malo Gusto

CENTROCAMPISTI: Fernandez, Kantè, Kovacic, Gallagher, Loftus-Cheek, Mount, Havertz

ATTACCANTI: Sterling, Joao Felix, Aubameyang, Madueke, Pulisic, Mudryk

Undici titolare:

3-4-3: Mendy, Badiashile, T.Silva, Koulibaly, Cucurella, Fernandez, Kante, Mudryk, Mount, Havertz, Sterling