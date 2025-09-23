Champions League, verso Napoli-Sporting Lisbona: i segreti dei portoghesi

Il Napoli di Antonio Conte tornerà in campo in Champions League mercoledì 1° ottobre alle 21:00 allo stadio “Diego Armando Maradona” per affrontare lo Sporting Lisbona.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Manchester City (2-0) tra le mura dell’Etihad Stadium, gli azzurri vogliono rifarsi davanti al proprio pubblico.

La squadra di Antonio Conte punta a riscattare il passo falso e iniziare a raccogliere punti preziosi nel girone, fondamentale per il passaggio del turno.

Il match contro i portoghesi è delicato, considerando la forza e l’esperienza dello Sporting Lisbona, vincitore del campionato portoghese.

Guardando le quote Champions League, la vittoria del Napoli è proposta a 1.82, mentre il pareggio è a 3.55 e il successo dello Sporting Lisbona a 4.20. Numeri che indicano un vantaggio non banale per gli azzurri, ma la prudenza è d’obbligo: i lusitani hanno dimostrato di poter segnare e imporre il proprio gioco, come nell’esordio nel girone contro il Kairat Almaty (4-1).

Dal punto di vista tattico, i partenopei dovranno fare attenzione al 4-2-3-1 dei portoghesi guidato da Rui Borges, con esterni rapidi come Catamo e Trincao capaci di cambiare ritmo in ogni momento. Occhio anche al centrocampo, dove l’ex Lecce Hjulmand rappresenta la diga e il cervello della squadra.

La qualità e la fisicità dello svedese, insieme al giovane talento Quenda, rendono lo Sporting un avversario temibile, soprattutto negli spazi centrali e nei contrattacchi veloci.

Per il Napoli sarà fondamentale imporre il proprio ritmo, sfruttando la qualità offensiva dei suoi uomini chiave. Le ripartenze guidate da Politano, Hojlund e De Bruyne dovranno mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La gestione della palla, la velocità sulle fasce e la capacità di non subire gol saranno determinanti per conquistare la prima vittoria. L’esperienza in Champions della squadra, unita al sostegno del pubblico del “Maradona”, potrebbe fare la differenza.

Dopo questo appuntamento, il Napoli affronterà altre sfide importanti. Il calendario sottolinea infatti che il 21 ottobre sarà impegnato in trasferta contro il PSV Eindhoven, mentre il 4 novembre ospiterà l’Eintracht Francoforte.

Questi incontri saranno cruciali per consolidare la classifica e restare in corsa per la qualificazione agli ottavi. La gestione delle energie, il calendario fitto e l’adattamento ai diversi stili di gioco saranno elementi chiave per il prosieguo della stagione europea degli azzurri.

