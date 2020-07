Champions League, ufficiale: Juventus-Lione e Barcellona-Napoli in diretta su Canale 5

Ritorna il grande calcio europeo, ritorna la Champions League e Mediaset coglie subito l’occasione per offrire ai propri appassionati spettatori lo spettacolo della maggiore coppa continentale per club. Sarà infatti Canale 5 a trasmettere in chiaro le sfide di ritorno degli ottavi di finale che coinvolgono Juventus e Napoli. I bianconeri di Sarri, freschi vincitori dello Scudetto, se la vedranno contro il Lione nel tentativo di ribaltare l’1-0 subito in Francia lo scorso 26 febbraio. Per i partenopei ci sarà invece l’ostacolo Barcellona, che però vvenne fermato sull’1-1 allo stadio San Paolo.

L’obiettivo quati di finale è dunque abbordabile per le due squadre italiane, che potrebbero in tal modo raggiungere l’Atalanta già qualificata alla final-eight di Champions League che si terrà in Portogallo dal 12 agosto. Le due gare, come detto, verranno trasmesse in chiaro da Mediaset che, da sempre, ha un occhio di riguardo per il prodotto calcio.

Si partirà con Juventus-Lione in programma venerdì 7 agosto, ore 21:00, all’Alianz Stadium di Torino. All’indomani di questa sfida toccherà al Napoli, sempre alle 21:00, affrontare il Barcellona nella sfida di lusso del Camp Nou. Le gare saranno corredate di un ampio post partita con approfondimenti in studio cui parteciperanno diversi volti noti del giornalismo italiano e di questo sport come: Ciro Ferrara, Graziano Cesari, Sandro Sabatini e Alberto Brandi.

