Champions League, Risultati e Classifica 6° Giornata 2-11-2022: Juventus-PSG 1-2 e Milan-Salisburgo 4-0

I Risultati ed i Marcatori della 6° giornata di Champions League 2 Novembre 2022, Gruppi E-F-G-H: QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE, RETROCESSE AI PLAY-OFF ED ELIMINATE

Ultimi verdetti nella seconda serata dedicata alla sesta giornata della fase a gironi di Champions League, che ha sancito il quadro definitivo delle qualificate agli ottavi di finale.

Nel Gruppo F, vittoria in goleada per il Real Madrid contro il Celtic Glasgow e primo posto, con il Lipsia secondo grazie alla larga vittoria nello scontro diretto contro lo Shakhtar Donetsk, che dovrà accontentarsi degli spareggi per l’Europa League.

Nel Gruppo E, il Milan conquista il passaggio del turno vincendo lo scontro diretto contro il Salisburgo, che chiude terzo in classifica grazie alla sconfitta della Dinamo Zagabria contro il Chelsea.

Nel Gruppo G, il Manchester City vince anche l’ultima contro il Siviglia, mentre il Borussia Dortmund pareggia contro il Copenaghen.

Infine, nel Gruppo H, super vittoria del Benfica contro il Maccabi Haifa, che vale il primo posto in classifica grazie al maggior numero di reti in trasferta, nonostante la vittoria del PSG sul campo della Juventus, che chiude terza.

UEFA Champions League

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo E

Chelsea-Dinamo Zagabria 2-1: 7′ Petkovic (D), 18′ Sterling (C), 30′ Zakaria (C)

Milan-Salisburgo 4-0: 14′, 57′ Giroud, 46′ Krunic, 92′ Messias

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo E

Chelsea 13, Milan 10, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo F

Real Madrid-Celtic Glasgow 5-1: 6′ Modric (R), 21′ rig. Rodrygo (R), 51′ Asensio (R), 61′ Vinicius (R), 71′ Valverde (R), 84′ Jota (C)

Shakhtar Donetsk-Lipsia 0-4: 10′ Nkunku, 50′ Andre Silva, 62′ Szoboszlai, 68′ Olmo

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo F

Real Madrid 13, Lipsia 12, Shakhtar Donetsk 6, Celtic Glasgow 1

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo G

Copenaghen-Borussia Dortmund 1-1: 23′ Hazard (B), 41 Haraldsson (C)

Manchester City-Siviglia 3-1: 31′ Mir (S), 52′ Lewis (M), 73′ Alvarez (M), 83′ Mahrez (M)

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo G

Manchester City 14, Borussia Dortmund 9, Siviglia 5, Copenaghen 3

Champions League 2022-2023, Risultati Gruppo H

Juventus-PSG 1-2: 14′ Mbappe (P), 40′ Bonucci (J), 69′ Nuno Mendes (P)

Maccabi Haifa-Benfica 1-6: 20′ Ramos (B), 26′ rig. Chery (M), 59′ Musa (B), 69′ Grimaldo (B), 73′ Rafa Silva (B), 88′ Araujo (B), 92′ Joao Mario (B)

Champions League 2022-2023, Classifica Gruppo H

Benfica 14, PSG 14, Juventus 3, Maccabi Haifa 3

Qualificate agli ottavi di finale:

Chelsea

Milan

Real Madrid

Lipsia

Manchester City

Borussia Dortmud

Benfica

PSG

Qualificate agli spareggi contro le 3° di Europa League:

Salisburgo

Shakhtar Donetsk

Siviglia

Juventus

Eliminate:

Dinamo Zagabria

Celtic Glasgow

Copenaghen

Maccabi Haifa