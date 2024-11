Champions League, risultati e classifica 4° giornata 5-6/11/2024

I Risultati e i Marcatori della 4° giornata di Champions League 5 e 6 Novembre 2024 con Classifica aggiornata

Si sono disputate le gare della quarta giornata della fase a girone unico di Champions League.

Nelle partite del martedì, il Milan insegna calcio ai campioni di tutto del Real Madrid, mentre il Bologna viene beffato dal Monaco e la Juventus non va oltre il pareggio a Lille.

Altra grande sconfitta è il Manchester City, umiliato dallo Sporting Lisbona, mentre PSV Eindhoven, Liverpool e Dinamo Zagabria distruggono Girona, Slovan Bratislava e Bayer Leverkusen, vincono anche Celtic Glasgow e Borussia Dortmund contro Lipsia e Sturm Graz.

Nelle partite del mercoledì, basta una rete all’Inter per superare l’Arsenal, colpaccio dell’Atalanta a Stoccarda.

Prima sconfitta dell’Aston Villa contro il Bruges, perde ancora il PSG in casa contro l’Atletico Madrid, super Barcellona contro la Stella Rossa e bene il Bayern Monaco in casa contro il Benfica, mentre Salisburgo e Brest vincono in trasferta contro Feyenoord e Sparta Praga.

Risultati e Marcatori della 4° giornata Champions League 2024-2025:

Martedì 5 novembre

PSV Eindhoven Girona 4-0 (16′ pt Flamingo, 33′ pt Tillman, 38′ st Bakayoko, 44 pt aut. Krejci)

(16′ pt Flamingo, 33′ pt Tillman, 38′ st Bakayoko, 44 pt aut. Krejci) Slovan Bratislava Dinamo Zagabria 1-4 (5′ pt Strelec, 10′ pt Spikic, 30′ pt Sucic, 9′ st Kulenovic, 27′ st Kulenovic)

(5′ pt Strelec, 10′ pt Spikic, 30′ pt Sucic, 9′ st Kulenovic, 27′ st Kulenovic) Bologna-Monaco 0-1 (Kherer 87′)

(Kherer 87′) Celtic-Lipsia 3-1 (Baumgartner C 17′, 45′; Kuhn N. 26′; Hatate 65′)

(Baumgartner C 17′, 45′; Kuhn N. 26′; Hatate 65′) Dortmund-Sturm Graz 1-0 (Malen 86′)

(Malen 86′) Lille-Juventus 1-1 (Davis 17′; Vlahovic 54′)

(Davis 17′; Vlahovic 54′) Liverpool-Leverkusen 4-1 (Diaz 61′, 83′, 87′; Gakpo 63′)

(Diaz 61′, 83′, 87′; Gakpo 63′) Real M.-Milan 1-3 (Thiaw 12′; Vinicius J. 23′; Morata 39′; Rejinders 73′)

(Thiaw 12′; Vinicius J. 23′; Morata 39′; Rejinders 73′) Sporting-Man. City 4-1 (Foden 4′; Gyokeres 23′; 49′, 81′; Araujo 47′)

Mercoledì 6 novembre

Bruges Aston Villa 1-0 : al 7′ st Vanaken H. (Club Brugge) .

: al 7′ st Vanaken H. (Club Brugge) . Shakhtar Young Boys 2-1 : al 31′ pt Zubkov O. (Shakhtar) , al 41′ pt Sudakov G. (Shakhtar) al 27′ pt Imeri K. (Young Boys) .

: al 31′ pt Zubkov O. (Shakhtar) , al 41′ pt Sudakov G. (Shakhtar) al 27′ pt Imeri K. (Young Boys) . Bayern Benfica 1-0

Feyenoord Salisburgo 1-3

Inter Arsenal 1-0

Psg Atletico Madrid 1-2

Sparta Praga Brest 1-2

Stella Rossa Barcellona 2-5

Stoccarda Atalanta 0-2

Classifica Champions League 2024-2025 dopo 4° giornata:

Liverpool 12

Sporting Lisbona 10

Monaco 10

Brest 10

Inter 10

Barcellona 9

Borussia Dortmund 9

Aston Villa 9

Atalanta 8

Manchester City 7

Juventus 7

Arsenal 7

Bayer Leverkusen 7

Lille 7

Celtic 7

Dinamo Zagabria 6

Bayern Monaco 6

Real Madrid 6

Benfica 6

Milan 6

Feyenoord 6

Club Brugge 6

Atletico Madrid 6

PSV 5

PSG 4

Sparta Praga 4

Stoccarda 4

Shakthar 4

Girona 3

Salisburgo 3

Bologna 1

Lipsia 0

Sturm Graz 0

Young Boys 0

Stella Rossa 0

Slovan Bratislava 0

