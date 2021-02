Champions League, ottavi: ufficiale anche Borussia Moenchengladbach-Manchester City su campo neutro a Budapest

Cambia nuovamente il calendario degli ottavi di finale di Champions League. Il primo atto tra tedeschi ed inglesi si giocherà alla Puskas Arena di Budapest.

UEFA Champions League

Convivere con il Covid non è facile e il calcio europeo lo sa bene già dallo scorso anno in cui la UEFA è stata costretta a reinventare l’organigramma di Champions ed Europa League per garantire il benessere delle società.

L’ipotesi di una nuova “bolla” dove mettere tutti i club partecipanti alle fasi finali è, attualmente, da scartare, anche a causa dei campionati e della necessità di finire entro gli Europei; però la situazione contagi, in varie zone d’Europa, sta ridefinendo il calendario della competizione che sta cercando di adattarsi alle norme sanitarie.

Dopo Lipsia-Liverpool, anche Borussia Moenchengladbach-Manchester City verrà giocata alla Puskas Arena di Budapest. Questo doppio confronto tra tedesche e inglesi verrà ospitato, dunque, da uno degli stadi più belli e importanti dell’Ungheria.

La data e l’orario della sfida restano, attualmente, invariate: il calcio d’inizio avverrà il 24 febbraio 2021 alle ore 21:00.

Nonostante il Covid e la difficile situazione che nega la già precaria, visti gli stadi vuoti, regola del “fattore casalingo” nei riguardi del B.M’gladbach, il match tra i tedeschi e gli inglesi allenati da Guardiola sarà di grande interesse.

Il Borussia ha dimostrato di essere una squadra ostica ed ha passato un girone di grande difficoltà, eliminando l’Inter; il Manchester City è in un periodo di forma devastante e Guardiola non vuole fallire anche questo ennesimo treno Champions.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS