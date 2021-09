Champions League: le liste UEFA di Inter, Milan, Juventus e Atalanta

UEFA Champions League, presentate le liste di Inter, Milan, Juventus e Atalanta per la fase a gironi. Tutte hanno potuto includervi 25 giocatori, tranne l’Inter, che conta su soli tre prodotti delle giovanili.

Comunicate le liste Champions delle quattro italiane che vi prenderanno parte: Juventus, Atalanta, Inter e Milan hanno diramato l’elenco dei giocatori che potranno essere schierati nei gironi della massima competizione europea, che inizierà nella settimana immediatamente successiva alla sosta per le Nazionali.

Ricordando brevemente i criteri che regolamentano la compilazione delle liste, bisogna dire che queste possono contenere un limite di 25 giocatori, di cui almeno otto cresciuti in Italia. Di questi, almeno quattro devono essere prodotti delle giovanili del club in questione, ovvero avervi militato per almeno tre anni in una fascia d’età compresa tra i 15 e i 21. Gli altri quattro devono essere cresciuti all’interno della Federazione.

Questo per ciò che riguarda la lista A, che può subire un massimo di tre variazioni a partire dalla fase ad eliminazione diretta. Cosa diversa la lista B, in cui la UEFA permette di inserire un numero illimitato di giocatori nati dopo il primo gennaio 2000, e che abbiano giocato con il club per almeno due anni, a partire dal quindicesimo anno d’età.

Champions League, la lista della Juventus: fuori Kaio Jorge. Dentro Ramsey

Massimiliano Allegri ha selezionato un totale di 23 giocatori: tre portieri, otto difensori, nove centrocampisti e tre attaccanti. Non ci sarà il neoacquisto Kaio Jorge, alle prese con un infortunio e giudicato forse troppo acerbo per partire subito titolare. Ci sarà Ramsey che, nonostante abbia ricevuto proposte dalla Premier League, è rimasto e darà manforte alla mediana bianconera.

Portieri: Perin, Pinsoglio, Szczesny



Difensori: Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, De Ligt, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani



Centrocampisti: Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Locatelli, McKennie, Rabiot, Arthur, Ramsey



Attaccanti: Dybala, Kean, Morata

Inter: unico “big” escluso Christian Eriksen

Sono 24 gli uomini scelti da Simone Inzaghi, che ha deciso di puntare sulla rosa al gran completo. L’unica esclusione eccellente riguarda Christian Eriksen, costretto ancora all’inattività dopo il malore accusato durante gli Europei.

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu



Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni



Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Sensi, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic



Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Perisic, Correa

Milan senza Castillejo, Conti e Pellegri

Pioli ha scelto una lista di 25 calciatori. Dentro tutti i nuovi acquisti, da Maignan a Giroud. Resta escluso il giovane Pietro Pellegri, cui manca continuità di prestazione, così come Conti e Castillejo, calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico.

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Plizzari.

Difensori: Calabria, Ballo-Touré, Romagnoli, Hernandez, Kalulu, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia.

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Diaz, Krunic, Bakayoko, Saelemaekers, Kessie, Messias.

Attaccanti: Giroud, Ibrahimovic, Rebic, Leao, Maldini.

Atalanta: presenti Demiral e Koopmeiners

Anche Gianpiero Gasperini si affida a una rosa di 25 elementi. Presenti tutti i nuovi innesti, da Demiral a Koopmeiners, fino al giovane Lovato reduce dall’anno di apprendistato al Verona. Squadra completa e di qualità, che ha nel giovane bomber Piccoli una delle possibili sorprese.

Portieri: Musso, Sportiello, Rossi.

Difensori: Demiral, Djimsiti, Toloi, Palomino, Lovato, Gosens, Pezzella, Maehle, Hateboer, Zappacosta, Scalvini.

Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Freuler, Pasalic, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.

Attaccanti: Ilicic, Zapata, Muriel, Piccoli.

