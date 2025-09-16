Champions League: Le designazioni arbitrali Ufficiali

Champions League - Stadiosport.it

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le prime sfide della fase a gironi di Champions League, che vedranno impegnate le italiane Juventus, Inter e Atalanta. È l’inizio del cammino europeo con l’obiettivo di riportare la coppa dalle grandi orecchie in Italia, traguardo che manca dal 2010, anno del triplete nerazzurro firmato José Mourinho.

Dopo quell’impresa, sia Juventus che Inter sono arrivate due volte in finale, senza però riuscire a sollevare il trofeo. Ora le speranze tricolori sono affidate anche a Napoli, oltre che alle tre squadre citate.

Ecco le designazioni ufficiali:

Juventus – Borussia Dortmund

Arbitro: François Letexier (Francia)

Assistenti: Cyril Mugnier (Francia), Mehdi Rahmouni (Francia)

Quarto ufficiale: Jérémie Pignard (Francia)

VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Assistente VAR: Willy Delajod (Francia)

Ajax – Inter

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Assistenti: Stuart Burt (Inghilterra), James Mainwaring (Inghilterra)

Quarto ufficiale: Sam Barrott (Inghilterra)

VAR: Jarred Gillett (Australia)

Assistente VAR: Michael Salisbury (Inghilterra)

PSG – Atalanta

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera)

Assistenti: Stéphane De Almeida (Svizzera), Jonas Erni (Svizzera)

Quarto ufficiale: Lionel Tschudi (Svizzera)

VAR: Bastian Dankert (Germania)

Assistente VAR: Fedayi San (Svizzera)

Un inizio di stagione europeo che si preannuncia intenso e ricco di sfide, con le italiane pronte a misurarsi contro avversari di altissimo livello sotto l’occhio vigile dei migliori arbitri del panorama internazionale.