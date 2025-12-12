Champions League, la situazione delle italiane dopo la sesta giornata: quanti punti servono a Atalanta, Inter, Juventus e Napoli

Champions League - Stadiosport.it

La sesta giornata della fase a girone unico di Champions League è ormai archiviata e, con sole due partite ancora da disputare, diventa fondamentale capire quali siano le reali possibilità di qualificazione delle squadre italiane. Atalanta e Juventus hanno conquistato vittorie importanti contro Chelsea e Pafos, mentre Inter e Napoli hanno incassato due sconfitte pesanti contro Liverpool e Benfica.

Al momento, la miglior italiana in classifica europea è l’Atalanta, che precede di un solo punto l’Inter.

Atalanta, destino nelle proprie mani

Con 13 punti in sei partite, l’Atalanta occupa il quinto posto nella classifica di Champions League, un dato curioso se si considera che in Serie A la squadra di Gasperini si trova soltanto al dodicesimo posto.

Secondo le proiezioni, la Dea è già matematicamente qualificata almeno per lo spareggio a eliminazione diretta, ma può puntare molto più in alto. Vincendo le due gare rimanenti contro Athletic Club in casa e Union Saint-Gilloise in trasferta, l’Atalanta avrebbe la certezza di chiudere tra le prime otto, accedendo direttamente agli ottavi di finale senza passare dal playoff.

Inter, un punto per la sicurezza

L’Inter è attualmente sesta con 12 punti. La sconfitta contro il Liverpool non compromette il cammino europeo, ma costringe i nerazzurri a fare ancora attenzione. Con un solo punto nelle prossime due gare, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe la certezza matematica di qualificarsi allo spareggio.

Il calendario, però, è tutt’altro che semplice: Arsenal a San Siro e Borussia Dortmund in trasferta. Per ambire all’accesso diretto agli ottavi, l’Inter dovrebbe vincere entrambe le partite, possibilmente migliorando anche la differenza reti, fattore che potrebbe risultare decisivo.

Juventus, playoff vicino ma ottavi complicati

La Juventus arriva da due vittorie consecutive contro Bodø Glimt e Pafos, risultati che hanno rilanciato i bianconeri. Attualmente la squadra di Spalletti è 17ª in classifica e ha bisogno di una sola vittoria nelle ultime due gare contro Benfica in casa o Monaco in trasferta per essere matematicamente certa del playoff.

Il discorso per le prime otto posizioni è invece più complesso. Il distacco è di appena tre punti, ma la Juventus dovrebbe vincere entrambe le partite rimaste e sperare in numerosi risultati favorevoli dagli altri campi, motivo per cui il destino non è completamente nelle proprie mani.

Napoli, cammino europeo in salita

Situazione più delicata per il Napoli, primo in Serie A ma ultima tra le italiane in Champions League. I partenopei sono 23º posto e pagano un rendimento disastroso in trasferta: tre sconfitte su tre, con dieci gol subiti lontano dal Maradona.

Le prossime sfide saranno decisive: Copenhagen in trasferta e Chelsea in casa. I danesi hanno sette punti, quindi una vittoria permetterebbe al Napoli di rilanciarsi seriamente nella corsa al playoff. Tuttavia, anche un successo non garantirebbe la qualificazione anticipata, considerando che nella scorsa stagione 11 punti erano il minimo necessario per accedere allo spareggio.

Il quadro generale delle italiane

A due giornate dalla fine, l’Italia resta pienamente in corsa con tutte e quattro le squadre, ma con scenari molto diversi. Atalanta e Inter guardano con fiducia agli ottavi, la Juventus è a un passo dal playoff, mentre il Napoli è chiamato a una reazione immediata per evitare un’eliminazione precoce dall’Europa.

