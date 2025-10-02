Champions League: la situazione delle italiane dopo la seconda giornata

Dopo la conclusione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League, l’Inter sorride dalle zone alte della classifica generale, mentre Napoli, Atalanta e Juventus si trovano più indietro, tra il 19° e il 23° posto. Vediamo nel dettaglio come sono andate le italiane in settimana.

Atalanta, primo successo europeo

La prima italiana a scendere in campo è stata l’Atalanta, impegnata martedì pomeriggio contro il Club Brugge. Sotto nel punteggio, la Dea ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Lazar Samardzic e Mario Pasalic, conquistando la prima vittoria stagionale in Champions. La squadra di Gasperini sale così al 22° posto con 3 punti dopo due partite.

Inter a punteggio pieno

Sempre martedì, l’Inter ha superato nettamente lo Slavia Praga con un convincente 3-0 firmato dalla doppietta di Lautaro Martinez e dal gol di Denzel Dumfries. I nerazzurri sono una delle sei squadre ad aver vinto entrambe le prime due gare e si piazzano momentaneamente al 4° posto con 6 punti, alle spalle solo di Bayern Monaco, Real Madrid e PSG.

Juventus, altro pareggio amaro

Mercoledì sera la Juventus ha strappato un pareggio in extremis sul campo del Villarreal. Dopo il vantaggio spagnolo, i bianconeri hanno ribaltato con Federico Gatti e Francisco Conceição, ma al 90’ l’ex juventino Renato Veiga ha trovato il 2-2 finale. Per la squadra di Tudor è il quarto pareggio consecutivo tra campionato e coppa, il secondo in Champions. Attualmente la Juve è al 23° posto, ultima tra le italiane, ma ancora in zona qualificazione playoff.

Napoli rialza la testa con Hojlund

Il Napoli di Antonio Conte ha centrato la prima vittoria europea battendo 2-1 lo Sporting Lisbona al Maradona. Decisivo il nuovo bomber Rasmus Hojlund, autore di una doppietta che ha cancellato la sconfitta dell’esordio contro il Manchester City. Con questo successo, i campioni d’Italia salgono al 19° posto in classifica generale.

