Champions League: Donnarumma ipnotizza Vinicius – il retroscena prima del rigore che racconta tutto

Donnarumma - Stadiosport.it

Nel calcio moderno i rigori sono spesso una sfida mentale prima ancora che tecnica. E durante la sfida di UEFA Champions League tra Real Madrid e Manchester City al Santiago Bernabéu Stadium, il duello tra Gianluigi Donnarumma e Vinícius Júnior ha raccontato perfettamente questa dinamica. Il portiere italiano ha confermato ancora una volta la sua reputazione di specialista dei calci di rigore, neutralizzando il tentativo dell’attaccante brasiliano. Ma a colpire non è stato soltanto l’intervento decisivo: pochi secondi prima del tiro, le telecamere hanno catturato un momento che ha rivelato molto della lettura psicologica fatta dal numero uno azzurro. La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League sembrava inizialmente indirizzata verso il Real Madrid.

Nonostante il Manchester City fosse arrivato al Bernabéu con i favori del pronostico, la squadra inglese si è trovata sotto 3-0 già all’intervallo, travolta dall’intensità dei padroni di casa. Sul primo gol dei madrileni Donnarumma aveva scelto di non intervenire con decisione su Federico Valverde, evitando un possibile contatto in area. Una decisione prudente che però non ha impedito al Real di sbloccare la partita. All’inizio della ripresa, quando Vinicius si è involato verso la porta, il portiere italiano ha invece scelto di intervenire. Nel tentativo di anticipare il pallone ha colpito la caviglia dell’attaccante brasiliano, causando il calcio di rigore e ricevendo anche un cartellino giallo. Proprio prima che Vinicius si presentasse sul dischetto, le telecamere hanno ripreso Donnarumma mentre parlava tra sé e sé in italiano. Il portiere ripeteva più volte una frase molto chiara: “Ha fatto il fenomeno.”

In italiano questa espressione può avere più sfumature. Letteralmente significa che qualcuno si comporta da “fenomeno”, ma spesso viene utilizzata in modo ironico o critico per indicare chi cerca di mettersi troppo in mostra o esagerare con le giocate spettacolari. Un commento che sembrava riferirsi proprio all’atteggiamento di Vinicius nei momenti precedenti al rigore. Quello che è successo pochi istanti dopo ha dato ancora più peso a quelle parole. Vinicius ha scelto una rincorsa lenta e molto sicura di sé, quasi teatrale, cercando probabilmente di mettere pressione al portiere.

Donnarumma, però, è rimasto perfettamente concentrato e ha intuito la direzione del tiro, respingendo il pallone e mantenendo vive le speranze del Manchester City. Non è stato un caso isolato. Il portiere italiano ha dimostrato più volte nel corso della sua carriera di avere una grande capacità di leggere i rigoristi, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Il dato statistico conferma questa impressione. Con il rigore parato a Vinicius, Donnarumma ha portato il suo bilancio a 17 rigori parati su 61 affrontati nei tempi regolamentari.

Si tratta di una percentuale molto alta per un portiere a questi livelli, soprattutto considerando il contesto di competizioni come la Champions League, dove i tiratori sono spesso tra i migliori al mondo. La sua combinazione di riflessi, fisicità e freddezza mentale lo rende uno dei portieri più difficili da battere dal dischetto. Episodi come questo dimostrano quanto i rigori siano ormai diventati una battaglia psicologica. I portieri studiano i tiratori, osservano la rincorsa, i movimenti del corpo e perfino il linguaggio non verbale.

Allo stesso tempo gli attaccanti cercano di sorprendere il portiere con finte, pause nella rincorsa o cambi di ritmo. Nel caso del Bernabéu, però, il duello mentale è stato vinto dal portiere italiano. Donnarumma aveva già intuito l’atteggiamento dell’avversario e, quando è arrivato il momento decisivo, ha trasformato quella lettura in una parata fondamentale. Un episodio che conferma ancora una volta perché il numero uno della Nazionale italiana continui a essere considerato uno dei portieri più determinanti del calcio europeo.